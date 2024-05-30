https://ria.ru/20240530/referendum-1949420750.html

В Швейцарии не исключили проведение референдума о строгом нейтралитете

В Швейцарии не исключили проведение референдума о строгом нейтралитете - РИА Новости, 30.05.2024

В Швейцарии не исключили проведение референдума о строгом нейтралитете

Швейцария может в течение 30 месяцев провести референдум по включению строгого нейтралитета страны в Конституцию, что, в частности, запрещает присоединение к... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:08

2024-05-30T16:08

2024-05-30T16:28

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берн (кантон)

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россия

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ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Швейцария может в течение 30 месяцев провести референдум по включению строгого нейтралитета страны в Конституцию, что, в частности, запрещает присоединение к санкциям, которые не были приняты Советом безопасности ООН, заявил РИА Новости официальный представитель федеральной канцелярии страны Клод Жербекс.Сторонники строгого нейтралитета Швейцарии, поддержанные крупнейшей партией страны в парламенте "Демократическим союзом центра" (UDC), подали 11 апреля в Федеральный совет заявку на проведение референдума по этому вопросу, собрав 130 тысяч подписей. Проект, в частности, требует отмены всех санкций, которые не были приняты Советом безопасности ООН, в том числе санкций против России. Канцелярия в среду подтвердила законность этих подписей."Да, при условии, что инициативная группа не отзовет свою инициативу, она будет вынесена на голосование народа и кантонов. Голосование состоится после рассмотрения инициативы федеральным собранием (парламент – ред.). У федерального собрания есть 30 месяцев с даты подачи для рассмотрения инициативы", - ответил он на вопрос, может ли быть организован референдум по этому поводу.Жербекс добавил, что что в случае положительного голосования населения и кантонов на этом референдуме строгий нейтралитет будет закреплён в Конституции и, следовательно, должен будет соблюдаться правительством."Федеральный совет (правительство – ред.) направляет послание федеральному собранию не позднее чем через 12 месяцев после внесения инициативы. Если федеральный совет одновременно представляет федеральному собранию контрпроект, этот срок увеличивается до 18 месяцев. В своём послании федеральный совет предлагает федеральному собранию рекомендовать народу и кантонам принять или отклонить эту инициативу", - пояснил представитель канцелярии.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20240515/shveytsariya-1946114167.html

https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945601286.html

швейцария

берн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, берн (кантон), нато, евросоюз, оон, россия