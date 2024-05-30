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В Татарстане ребенок утонул в бассейне - РИА Новости, 30.05.2024
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18:55 30.05.2024
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В Татарстане ребенок утонул в бассейне
В Татарстане ребенок утонул в бассейне - РИА Новости, 30.05.2024
В Татарстане ребенок утонул в бассейне
Следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика, который находился в бассейне райцентра Новошешминск в Татарстане без присмотра взрослых и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:55
2024-05-30T18:55
происшествия
россия
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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика, который находился в бассейне райцентра Новошешминск в Татарстане без присмотра взрослых и утонул, сообщает региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале. "В бассейне комплекса "Жемчужина" в селе Новошешминск обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками утопления. По данному факту… возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что незадолго до трагедии не умевший плавать ребенок с двумя сверстниками пошел купаться в бассейн. При этом дети находились без присмотра взрослых Ведомство отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних в бассейне.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане ребенок утонул в бассейне

В Татарстане десятилетний мальчик утонул в бассейне без присмотра взрослых

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика, который находился в бассейне райцентра Новошешминск в Татарстане без присмотра взрослых и утонул, сообщает региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале.
«
"В бассейне комплекса "Жемчужина" в селе Новошешминск обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками утопления. По данному факту… возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что незадолго до трагедии не умевший плавать ребенок с двумя сверстниками пошел купаться в бассейн. При этом дети находились без присмотра взрослых
Ведомство отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних в бассейне.
Бассейн - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе
31 марта, 17:41
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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