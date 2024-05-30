В Татарстане ребенок утонул в бассейне
В Татарстане десятилетний мальчик утонул в бассейне без присмотра взрослых
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика, который находился в бассейне райцентра Новошешминск в Татарстане без присмотра взрослых и утонул, сообщает региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале.
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"В бассейне комплекса "Жемчужина" в селе Новошешминск обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками утопления. По данному факту… возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что незадолго до трагедии не умевший плавать ребенок с двумя сверстниками пошел купаться в бассейн. При этом дети находились без присмотра взрослых
Ведомство отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних в бассейне.
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