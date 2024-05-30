https://ria.ru/20240530/rebenok-1949489371.html

В Татарстане ребенок утонул в бассейне

В Татарстане ребенок утонул в бассейне - РИА Новости, 30.05.2024

В Татарстане ребенок утонул в бассейне

Следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика, который находился в бассейне райцентра Новошешминск в Татарстане без присмотра взрослых и... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:55

2024-05-30T18:55

2024-05-30T18:55

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика, который находился в бассейне райцентра Новошешминск в Татарстане без присмотра взрослых и утонул, сообщает региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале. "В бассейне комплекса "Жемчужина" в селе Новошешминск обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками утопления. По данному факту… возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что незадолго до трагедии не умевший плавать ребенок с двумя сверстниками пошел купаться в бассейн. При этом дети находились без присмотра взрослых Ведомство отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних в бассейне.

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)