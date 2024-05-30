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Комплексные планы разработают для четырех красноярских городов - РИА Новости, 30.05.2024
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20:40 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/razvitie-1949514658.html
Комплексные планы разработают для четырех красноярских городов
Комплексные планы разработают для четырех красноярских городов - РИА Новости, 30.05.2024
Комплексные планы разработают для четырех красноярских городов
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать комплексные планы развития для четырех городов региона, которые являются опорными пунктами в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:40
2024-05-30T20:40
норильск
красноярский край
ачинск
михаил котюков
норильский никель
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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать комплексные планы развития для четырех городов региона, которые являются опорными пунктами в территориях края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. "В ежегодном послании губернатор особо отметил необходимость развития опорных населённых пунктов региона. В крае определены четыре таких города – Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск. Они исторически являются административными, экономическими и логистическими центрами. Для этих городов в ближайшее время подготовят планы комплексного развития", - говорится в сообщении. Также, комплексные проекты развития на среднесрочный период разрабатываются для закрытых территорий: ЗАТО Железногорск и Зеленогорск. "Основная цель – раскрыть экономический потенциал территорий и сформировать в них новые стандарты городской среды. Причем это поможет удовлетворить социальные потребности жителей как самого опорного пункта, так и соседних муниципальных образований, входящих в зону его транспортного влияния. Как правило, это транспортное плечо в 100-150 километров", – отметил глава региона. Особое внимание Котюков уделил населённым пунктам российской Арктики. В крае их четыре: Норильск, Дудинка, Диксон, Игарка. Для этих территорий разрабатывают мастер-планы развития до 2035 года, которые станут основой для подготовки комплексных проектов долгосрочного социально-экономического развития. Лидером модернизации выступает Норильск, где обновление города идёт совместными усилиями Красноярского края, города, Российской Федерации и компании "Норникель". "Реновация инженерной и социальной инфраструктуры, общественных пространств города даёт новое качество жизни и уже сейчас создаёт совсем другое настроение. Вижу это в каждой поездке в Норильск. Промышленным городам особенно трудно быть красивыми и удобными для жизни. Но на примере Норильска мы должны доказать, что это возможно, и эти решения использовать в других наших северных районах", – подчеркнул губернатор. Он отметил, что тема опорных городов имеет общенациональное значение и предложил организовать общероссийскую площадку для обмена опытом между регионами по развитию опорных населённых пунктов в рамках Минусинского инвестиционного форума.
https://ria.ru/20231016/kotyukov-1903094190.html
https://ria.ru/20240329/krasnoyarsk-1936526415.html
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норильск, красноярский край, ачинск, михаил котюков, норильский никель
Норильск, Красноярский край, Ачинск, Михаил Котюков, Норильский никель

Комплексные планы разработают для четырех красноярских городов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрубы Ачинского глиноземного комбината в Красноярском крае
Трубы Ачинского глиноземного комбината в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать комплексные планы развития для четырех городов региона, которые являются опорными пунктами в территориях края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
"В ежегодном послании губернатор особо отметил необходимость развития опорных населённых пунктов региона. В крае определены четыре таких города – Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск. Они исторически являются административными, экономическими и логистическими центрами. Для этих городов в ближайшее время подготовят планы комплексного развития", - говорится в сообщении.
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Также, комплексные проекты развития на среднесрочный период разрабатываются для закрытых территорий: ЗАТО Железногорск и Зеленогорск.
"Основная цель – раскрыть экономический потенциал территорий и сформировать в них новые стандарты городской среды. Причем это поможет удовлетворить социальные потребности жителей как самого опорного пункта, так и соседних муниципальных образований, входящих в зону его транспортного влияния. Как правило, это транспортное плечо в 100-150 километров", – отметил глава региона.
Особое внимание Котюков уделил населённым пунктам российской Арктики. В крае их четыре: Норильск, Дудинка, Диксон, Игарка. Для этих территорий разрабатывают мастер-планы развития до 2035 года, которые станут основой для подготовки комплексных проектов долгосрочного социально-экономического развития.
Лидером модернизации выступает Норильск, где обновление города идёт совместными усилиями Красноярского края, города, Российской Федерации и компании "Норникель".
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"Реновация инженерной и социальной инфраструктуры, общественных пространств города даёт новое качество жизни и уже сейчас создаёт совсем другое настроение. Вижу это в каждой поездке в Норильск. Промышленным городам особенно трудно быть красивыми и удобными для жизни. Но на примере Норильска мы должны доказать, что это возможно, и эти решения использовать в других наших северных районах", – подчеркнул губернатор.
Он отметил, что тема опорных городов имеет общенациональное значение и предложил организовать общероссийскую площадку для обмена опытом между регионами по развитию опорных населённых пунктов в рамках Минусинского инвестиционного форума.
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НорильскКрасноярский крайАчинскМихаил КотюковНорильский никель
 
 
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