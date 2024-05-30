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"Жить в страхе": польский генерал призвал к опасному шагу против России
"Жить в страхе": польский генерал призвал к опасному шагу против России - РИА Новости, 30.05.2024
"Жить в страхе": польский генерал призвал к опасному шагу против России
США и Германии стоит перестать опасаться российского ядерного арсенала и разрешить ВСУ наносить удары по территории России западным оружием, заявил бывший... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:52
2024-05-30T12:52
2024-05-30T12:52
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вальдемар скшипчак
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. США и Германии стоит перестать опасаться российского ядерного арсенала и разрешить ВСУ наносить удары по территории России западным оружием, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Wirtualna Polska."Сколько нам еще бояться и жить в страхе?" — задался он вопросом.Скшипчак утверждает, что ограничениями на использование западного оружия Вашингтон и Берлин пытаются заставить Украину пойти на уступки в конфликте с Россией. По его мнению, подобные меры "лишают украинцев права на оборону".Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240530/tramp-1949274085.html
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россия, сша, германия, вальдемар скшипчак, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Россия, США, Германия, Вальдемар Скшипчак, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Жить в страхе": польский генерал призвал к опасному шагу против России
Скшипчак заявил, что Западу надо разрешить ВСУ бить по России