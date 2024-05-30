https://ria.ru/20240530/razreshenie-1949336411.html

"Жить в страхе": польский генерал призвал к опасному шагу против России

"Жить в страхе": польский генерал призвал к опасному шагу против России - РИА Новости, 30.05.2024

"Жить в страхе": польский генерал призвал к опасному шагу против России

США и Германии стоит перестать опасаться российского ядерного арсенала и разрешить ВСУ наносить удары по территории России западным оружием, заявил бывший... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:52

2024-05-30T12:52

2024-05-30T12:52

россия

сша

германия

вальдемар скшипчак

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. США и Германии стоит перестать опасаться российского ядерного арсенала и разрешить ВСУ наносить удары по территории России западным оружием, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Wirtualna Polska."Сколько нам еще бояться и жить в страхе?" — задался он вопросом.Скшипчак утверждает, что ограничениями на использование западного оружия Вашингтон и Берлин пытаются заставить Украину пойти на уступки в конфликте с Россией. По его мнению, подобные меры "лишают украинцев права на оборону".Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240530/tramp-1949274085.html

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россия

сша

германия

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россия, сша, германия, вальдемар скшипчак, владимир путин, вооруженные силы украины, нато