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Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 30.05.2024 (обновлено: 21:02 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/raketa-1949516892.html
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 30.05.2024
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке
Ракета, выпущенная украинскими военными из реактивной системы залпового огня (РСЗО) при обстреле Донецка, пробила крышу жилого дома, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:59
2024-05-30T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная украинскими военными из реактивной системы залпового огня (РСЗО) при обстреле Донецка, пробила крышу жилого дома, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ применили ракеты из РСЗО калибром 122 мм. Обстрел пришелся по Кировскому району города, где один из снарядов влетел в один из жилых домов частного сектора. Дом получил сильные разрушения: пробиты крыша и стена здания, выбито остекление. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 32 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили 4 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html
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в мире, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке

Ракета, выпущенная ВСУ из РСЗО, пробила крышу жилого дома в Донецке

© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная украинскими военными из реактивной системы залпового огня (РСЗО) при обстреле Донецка, пробила крышу жилого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ применили ракеты из РСЗО калибром 122 мм.
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
1 из 4
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
2 из 4
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
3 из 4
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
4 из 4
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
1 из 4
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
2 из 4
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
3 из 4
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
4 из 4
Обстрел пришелся по Кировскому району города, где один из снарядов влетел в один из жилых домов частного сектора. Дом получил сильные разрушения: пробиты крыша и стена здания, выбито остекление.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 32 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили 4 объекта гражданской инфраструктуры.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКировский районСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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