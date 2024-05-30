https://ria.ru/20240530/raketa-1949516892.html

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 30.05.2024

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке

Ракета, выпущенная украинскими военными из реактивной системы залпового огня (РСЗО) при обстреле Донецка, пробила крышу жилого дома, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:59

2024-05-30T20:59

2024-05-30T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная украинскими военными из реактивной системы залпового огня (РСЗО) при обстреле Донецка, пробила крышу жилого дома, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ применили ракеты из РСЗО калибром 122 мм. Обстрел пришелся по Кировскому району города, где один из снарядов влетел в один из жилых домов частного сектора. Дом получил сильные разрушения: пробиты крыша и стена здания, выбито остекление. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 32 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили 4 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html

донецкая народная республика

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины