Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке
Ракета, выпущенная ВСУ из РСЗО, пробила крышу жилого дома в Донецке
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная украинскими военными из реактивной системы залпового огня (РСЗО) при обстреле Донецка, пробила крышу жилого дома, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
1 из 4
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
2 из 4
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
3 из 4
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
4 из 4
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
1 из 4
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
2 из 4
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
3 из 4
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
4 из 4
Обстрел пришелся по Кировскому району города, где один из снарядов влетел в один из жилых домов частного сектора. Дом получил сильные разрушения: пробиты крыша и стена здания, выбито остекление.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 32 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили 4 объекта гражданской инфраструктуры.