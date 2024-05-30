https://ria.ru/20240530/putin-1949477679.html

Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей

Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей - РИА Новости, 30.05.2024

Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей

Мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская на церемонии награждения государственными наградами поблагодарила президента РФ Владимира Путина за меры... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:12

2024-05-30T18:12

2024-05-30T20:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская на церемонии награждения государственными наградами поблагодарила президента РФ Владимира Путина за меры поддержки материнства и детства. Путин в четверг вручил государственные награды РФ. Ольга Верпаковская удостоена звания "Мать-героиня". "Уважаемый Владимир Владимирович, я сердечно благодарна Вам за высокую оценку моего труда, за подписанный некогда указ об установлении звания "Мать-героиня", за принятие многочисленных мер, которые касаются материнства и детства и которые также осуществляются в нашей Тверской области", - сказала Верпаковская. Она отметила, что в Тверской области создано министерство семейной и демографической политики и даже существует свой слоган: "Большая семья - тверская традиция".

https://ria.ru/20240530/chechnya-1949428412.html

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россия, владимир путин, общество