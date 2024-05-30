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Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей - РИА Новости, 30.05.2024
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18:12 30.05.2024 (обновлено: 20:30 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949477679.html
Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей
Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей - РИА Новости, 30.05.2024
Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей
Мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская на церемонии награждения государственными наградами поблагодарила президента РФ Владимира Путина за меры... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:12
2024-05-30T20:30
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская на церемонии награждения государственными наградами поблагодарила президента РФ Владимира Путина за меры поддержки материнства и детства. Путин в четверг вручил государственные награды РФ. Ольга Верпаковская удостоена звания "Мать-героиня". "Уважаемый Владимир Владимирович, я сердечно благодарна Вам за высокую оценку моего труда, за подписанный некогда указ об установлении звания "Мать-героиня", за принятие многочисленных мер, которые касаются материнства и детства и которые также осуществляются в нашей Тверской области", - сказала Верпаковская. Она отметила, что в Тверской области создано министерство семейной и демографической политики и даже существует свой слоган: "Большая семья - тверская традиция".
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей

Мать 14 детей из Тверской области поблагодарила Путина за поддержку материнства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мать четырнадцати детей Ольга Верпаковская, награжденная званием "Мать-Героиня", на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и мать четырнадцати детей Ольга Верпаковская, награжденная званием Мать-Героиня, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и мать четырнадцати детей Ольга Верпаковская, награжденная званием "Мать-Героиня", на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская на церемонии награждения государственными наградами поблагодарила президента РФ Владимира Путина за меры поддержки материнства и детства.
Путин в четверг вручил государственные награды РФ. Ольга Верпаковская удостоена звания "Мать-героиня".
"Уважаемый Владимир Владимирович, я сердечно благодарна Вам за высокую оценку моего труда, за подписанный некогда указ об установлении звания "Мать-героиня", за принятие многочисленных мер, которые касаются материнства и детства и которые также осуществляются в нашей Тверской области", - сказала Верпаковская.
Она отметила, что в Тверской области создано министерство семейной и демографической политики и даже существует свой слоган: "Большая семья - тверская традиция".
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