https://ria.ru/20240530/putin-1949476248.html

Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского

Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского - РИА Новости, 30.05.2024

Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского

Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремне поздравил всех награжденных с бокалом шампанского. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:08

2024-05-30T18:08

2024-05-30T19:49

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремне поздравил всех награжденных с бокалом шампанского. Глава государства в четверг провел в Кремле церемонию вручения государственных наград. "Здесь один из награжденных говорил, что мы будем продолжать трудиться, добиваться результатов, будем идти дальше вперед. И, конечно, мы будем следовать заветам Александра Невского. Каждый будет сражаться там, где стоит. Поздравляю вас", - сказал президент в конце церемонии. После завершения церемонии Путин поздравил всех награжденных с бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20240530/putin-1949394081.html

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Путин после вручения госнаград поздравил всех с бокалом шампанского Путин после вручения госнаград поздравил всех с бокалом шампанского 2024-05-30T18:08 true PT3M15S

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общество, владимир путин, россия