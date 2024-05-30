https://ria.ru/20240530/putin-1949476248.html
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского - РИА Новости, 30.05.2024
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского
Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремне поздравил всех награжденных с бокалом шампанского. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:08
2024-05-30T18:08
2024-05-30T19:49
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремне поздравил всех награжденных с бокалом шампанского. Глава государства в четверг провел в Кремле церемонию вручения государственных наград. "Здесь один из награжденных говорил, что мы будем продолжать трудиться, добиваться результатов, будем идти дальше вперед. И, конечно, мы будем следовать заветам Александра Невского. Каждый будет сражаться там, где стоит. Поздравляю вас", - сказал президент в конце церемонии. После завершения церемонии Путин поздравил всех награжденных с бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости.
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Путин после вручения госнаград поздравил всех с бокалом шампанского
Путин после вручения госнаград поздравил всех с бокалом шампанского
2024-05-30T18:08
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского
Путин после вручения госнаград поздравил награжденных с бокалом шампанского