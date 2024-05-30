Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 30.05.2024 (обновлено: 19:49 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949476248.html
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского - РИА Новости, 30.05.2024
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского
Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремне поздравил всех награжденных с бокалом шампанского. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:08
2024-05-30T19:49
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949502343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e99722502c136027627666156d71cba.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремне поздравил всех награжденных с бокалом шампанского. Глава государства в четверг провел в Кремле церемонию вручения государственных наград. "Здесь один из награжденных говорил, что мы будем продолжать трудиться, добиваться результатов, будем идти дальше вперед. И, конечно, мы будем следовать заветам Александра Невского. Каждый будет сражаться там, где стоит. Поздравляю вас", - сказал президент в конце церемонии. После завершения церемонии Путин поздравил всех награжденных с бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240530/putin-1949394081.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин после вручения госнаград поздравил всех с бокалом шампанского
Путин после вручения госнаград поздравил всех с бокалом шампанского
2024-05-30T18:08
true
PT3M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949502343_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f0453f8163f8f4383ea29896f6ccb810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил всех награжденных госнаградами с бокалом шампанского

Путин после вручения госнаград поздравил награжденных с бокалом шампанского

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремне поздравил всех награжденных с бокалом шампанского.
Глава государства в четверг провел в Кремле церемонию вручения государственных наград.
"Здесь один из награжденных говорил, что мы будем продолжать трудиться, добиваться результатов, будем идти дальше вперед. И, конечно, мы будем следовать заветам Александра Невского. Каждый будет сражаться там, где стоит. Поздравляю вас", - сказал президент в конце церемонии.
После завершения церемонии Путин поздравил всех награжденных с бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин назвал основу стабильности государства
Вчера, 15:06
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала