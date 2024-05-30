https://ria.ru/20240530/putin-1949423934.html

Путин отметил значение многодетных семей

Путин отметил значение многодетных семей - РИА Новости, 30.05.2024

Путин отметил значение многодетных семей

Сбережение народа России идет от семьи, многодетных семей в Российской Федерации должно быть как можно больше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:19

2024-05-30T16:19

2024-05-30T16:42

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сбережение народа России идет от семьи, многодетных семей в Российской Федерации должно быть как можно больше, заявил президент России Владимир Путин."Сбережение всего, что нам дорого, самого народа России идет от семьи. Рождение и воспитание детей, сохранение лучших семейных традиций и устоев", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.Президент отметил, что звание "мать-героиня" присвоено Ольге Верпаковской, многодетной матери из Тверской области, которая вместе с мужем воспитала четырнадцать детей."Такой благородный родительский труд заслуживает признания и восхищения. Таких семей в нашей стране должно быть как можно больше", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240530/putin-1949386137.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949370623.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин