https://ria.ru/20240530/putin-1949423934.html
Путин отметил значение многодетных семей
Путин отметил значение многодетных семей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин отметил значение многодетных семей
Сбережение народа России идет от семьи, многодетных семей в Российской Федерации должно быть как можно больше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:19
2024-05-30T16:19
2024-05-30T16:42
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сбережение народа России идет от семьи, многодетных семей в Российской Федерации должно быть как можно больше, заявил президент России Владимир Путин."Сбережение всего, что нам дорого, самого народа России идет от семьи. Рождение и воспитание детей, сохранение лучших семейных традиций и устоев", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.Президент отметил, что звание "мать-героиня" присвоено Ольге Верпаковской, многодетной матери из Тверской области, которая вместе с мужем воспитала четырнадцать детей."Такой благородный родительский труд заслуживает признания и восхищения. Таких семей в нашей стране должно быть как можно больше", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240530/putin-1949386137.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949370623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил значение многодетных семей
Путин: многодетных семей в России должно быть как можно больше
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сбережение народа России идет от семьи, многодетных семей в Российской Федерации должно быть как можно больше, заявил президент России Владимир Путин.
"Сбережение всего, что нам дорого, самого народа России идет от семьи. Рождение и воспитание детей, сохранение лучших семейных традиций и устоев", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
Президент отметил, что звание "мать-героиня" присвоено Ольге Верпаковской, многодетной матери из Тверской области, которая вместе с мужем воспитала четырнадцать детей.
"Такой благородный родительский труд заслуживает признания и восхищения. Таких семей в нашей стране должно быть как можно больше", - добавил Путин.