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Путин отметил значение многодетных семей - РИА Новости, 30.05.2024
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16:19 30.05.2024 (обновлено: 16:42 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949423934.html
Путин отметил значение многодетных семей
Путин отметил значение многодетных семей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин отметил значение многодетных семей
Сбережение народа России идет от семьи, многодетных семей в Российской Федерации должно быть как можно больше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:19
2024-05-30T16:42
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сбережение народа России идет от семьи, многодетных семей в Российской Федерации должно быть как можно больше, заявил президент России Владимир Путин."Сбережение всего, что нам дорого, самого народа России идет от семьи. Рождение и воспитание детей, сохранение лучших семейных традиций и устоев", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.Президент отметил, что звание "мать-героиня" присвоено Ольге Верпаковской, многодетной матери из Тверской области, которая вместе с мужем воспитала четырнадцать детей."Такой благородный родительский труд заслуживает признания и восхищения. Таких семей в нашей стране должно быть как можно больше", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240530/putin-1949386137.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949370623.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил значение многодетных семей

Путин: многодетных семей в России должно быть как можно больше

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сбережение народа России идет от семьи, многодетных семей в Российской Федерации должно быть как можно больше, заявил президент России Владимир Путин.
"Сбережение всего, что нам дорого, самого народа России идет от семьи. Рождение и воспитание детей, сохранение лучших семейных традиций и устоев", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин пригласил в Москву семьи, награжденные орденом "Родительская слава"
Вчера, 14:47
Президент отметил, что звание "мать-героиня" присвоено Ольге Верпаковской, многодетной матери из Тверской области, которая вместе с мужем воспитала четырнадцать детей.
"Такой благородный родительский труд заслуживает признания и восхищения. Таких семей в нашей стране должно быть как можно больше", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин назвал многодетные семьи гордостью России
Вчера, 14:09
 
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