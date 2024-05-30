https://ria.ru/20240530/putin-1949423595.html
Путин назвал достижения в отечественной космонавтике настоящим прорывом
Путин назвал достижения в отечественной космонавтике настоящим прорывом - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал достижения в отечественной космонавтике настоящим прорывом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что достижения в отечественной космонавтике становятся настоящим прорывом для человечества. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:19
2024-05-30T16:19
2024-05-30T16:35
владимир путин
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что достижения в отечественной космонавтике становятся настоящим прорывом для человечества."Настоящим прорывом для человечества становятся достижения российской космонавтики", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград.
https://ria.ru/20240412/putin-1939668195.html
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владимир путин, космос - риа наука, россия
Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Россия
Путин назвал достижения в отечественной космонавтике настоящим прорывом
Путин: достижения космонавтики становятся настоящим прорывом для человечества