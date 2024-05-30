https://ria.ru/20240530/putin-1949423595.html

Путин назвал достижения в отечественной космонавтике настоящим прорывом

Путин назвал достижения в отечественной космонавтике настоящим прорывом - РИА Новости, 30.05.2024

Путин назвал достижения в отечественной космонавтике настоящим прорывом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что достижения в отечественной космонавтике становятся настоящим прорывом для человечества. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:19

2024-05-30T16:19

2024-05-30T16:35

владимир путин

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что достижения в отечественной космонавтике становятся настоящим прорывом для человечества."Настоящим прорывом для человечества становятся достижения российской космонавтики", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград.

https://ria.ru/20240412/putin-1939668195.html

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владимир путин, космос - риа наука, россия