https://ria.ru/20240530/putin-1949394081.html

Путин назвал основу стабильности государства

Путин назвал основу стабильности государства - РИА Новости, 30.05.2024

Путин назвал основу стабильности государства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважение к своей стране - основа стабильности государства. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:06

2024-05-30T15:06

2024-05-30T15:33

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважение к своей стране - основа стабильности государства.Глава государства в четверг проводит встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"."Уважение к своей стране - и к малой родине, и к большой родине - и забота друг о друге, любовь друг к другу - в этом основа стабильности российского государства", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20240116/putin-1921690692.html

россия

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владимир путин, россия, общество