https://ria.ru/20240530/putin-1949394081.html
Путин назвал основу стабильности государства
Путин назвал основу стабильности государства - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал основу стабильности государства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважение к своей стране - основа стабильности государства. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:06
2024-05-30T15:06
2024-05-30T15:33
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважение к своей стране - основа стабильности государства.Глава государства в четверг проводит встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"."Уважение к своей стране - и к малой родине, и к большой родине - и забота друг о друге, любовь друг к другу - в этом основа стабильности российского государства", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240116/putin-1921690692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал основу стабильности государства
Путин назвал уважение к своей стране основой стабильности государства