https://ria.ru/20240530/putin-1949393684.html

Путин ознакомился с планами развития Грозного

Путин ознакомился с планами развития Грозного - РИА Новости, 30.05.2024

Путин ознакомился с планами развития Грозного

Президент России Владимир Путин ознакомился с планами развития столицы Чечни города Грозный и заявил, что вся Россия будет гордиться тем, что происходит в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:04

2024-05-30T15:04

2024-05-30T15:14

грозный

чеченская республика (чечня)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с планами развития столицы Чечни города Грозный и заявил, что вся Россия будет гордиться тем, что происходит в республике."Вот недавно только Рамзан (Кадыров) мне показывал планы развития Грозного, показал район, какой планируется к строительству. Не сомневаюсь, что мы это сделаем все вместе, и Чечня будет гордиться, и вся страна будет гордиться тем, что происходит в Чечне", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.Путин отметил, что он с удивлением наблюдает, с каким темпом развивается Чечня, а также отметил, что там очень много сделано за последнее время благодаря самим жителям региона.

https://ria.ru/20240530/putin-1949391722.html

грозный

россия

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грозный, чеченская республика (чечня), россия, владимир путин