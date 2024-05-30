https://ria.ru/20240530/putin-1949392082.html

Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей

Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей - РИА Новости, 30.05.2024

Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей

Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей, государства и церкви - тогда, по его словам, общество станет... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:02

2024-05-30T15:02

2024-05-30T15:02

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей, государства и церкви - тогда, по его словам, общество станет более устойчивым. "Объединяя все наши общие усилия: и гражданского общества, как сейчас часто говорят, а попроще если сказать, нормальным, человеческим языком, просто объединяя усилия таких вот людей, как вы, инициативных и добрых, государства, церкви, тогда вот, в этом случае, мы будем добиваться общего успеха. Тогда общество наше станет более благородным и более устойчивым, что самое главное", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество