https://ria.ru/20240530/putin-1949392082.html
Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей
Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей
Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей, государства и церкви - тогда, по его словам, общество станет... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:02
2024-05-30T15:02
2024-05-30T15:02
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей, государства и церкви - тогда, по его словам, общество станет более устойчивым. "Объединяя все наши общие усилия: и гражданского общества, как сейчас часто говорят, а попроще если сказать, нормальным, человеческим языком, просто объединяя усилия таких вот людей, как вы, инициативных и добрых, государства, церкви, тогда вот, в этом случае, мы будем добиваться общего успеха. Тогда общество наше станет более благородным и более устойчивым, что самое главное", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей
Путин: общество станет более устойчивым и благородным, если объединять усилия
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий инициативных и добрых людей, государства и церкви - тогда, по его словам, общество станет более устойчивым.
"Объединяя все наши общие усилия: и гражданского общества, как сейчас часто говорят, а попроще если сказать, нормальным, человеческим языком, просто объединяя усилия таких вот людей, как вы, инициативных и добрых, государства, церкви, тогда вот, в этом случае, мы будем добиваться общего успеха. Тогда общество наше станет более благородным и более устойчивым, что самое главное", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".