https://ria.ru/20240530/putin-1949391722.html

Путин постарается посетить Чечню

Путин постарается посетить Чечню - РИА Новости, 30.05.2024

Путин постарается посетить Чечню

Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить Чечню, а также сказал, что он обещал сделать это главе Чечни Рамзану Кадырову. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:00

2024-05-30T15:00

2024-05-30T15:06

владимир путин

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить Чечню, а также сказал, что он обещал сделать это главе Чечни Рамзану Кадырову."Спасибо большое за приглашение. Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу обещал... Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.

https://ria.ru/20240530/putin-1949393684.html

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владимир путин, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров