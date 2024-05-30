https://ria.ru/20240530/putin-1949391722.html
Путин постарается посетить Чечню
Путин постарается посетить Чечню - РИА Новости, 30.05.2024
Путин постарается посетить Чечню
Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить Чечню, а также сказал, что он обещал сделать это главе Чечни Рамзану Кадырову. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:00
2024-05-30T15:00
2024-05-30T15:06
владимир путин
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить Чечню, а также сказал, что он обещал сделать это главе Чечни Рамзану Кадырову."Спасибо большое за приглашение. Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу обещал... Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
https://ria.ru/20240530/putin-1949393684.html
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владимир путин, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Владимир Путин, Россия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
Путин постарается посетить Чечню
Путин заявил, что постарается посетить Чечню