https://ria.ru/20240530/putin-1949391537.html
Новые регионы в составе России будут развиваться, заявил Путин
Новые регионы в составе России будут развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
Новые регионы в составе России будут развиваться, заявил Путин
Новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:59
2024-05-30T14:59
2024-05-30T15:03
россия
владимир путин
общество
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги, заявил президент РФ Владимир Путин."Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая Республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240530/donbass-1949390495.html
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донецкая народная республика
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россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, луганская народная республика
Россия, Владимир Путин, Общество, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Луганская Народная Республика
Новые регионы в составе России будут развиваться, заявил Путин
Путин: новые регионы в составе России будут развиваться, будут вставать на ноги