https://ria.ru/20240530/putin-1949391537.html

Новые регионы в составе России будут развиваться, заявил Путин

Новые регионы в составе России будут развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024

Новые регионы в составе России будут развиваться, заявил Путин

Новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:59

2024-05-30T14:59

2024-05-30T15:03

россия

владимир путин

общество

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги, заявил президент РФ Владимир Путин."Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая Республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20240530/donbass-1949390495.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

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россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, луганская народная республика