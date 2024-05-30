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Путин пообещал семье сотрудника МЧС разобраться с выплатами на детей - РИА Новости, 30.05.2024
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14:56 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/putin-1949389337.html
Путин пообещал семье сотрудника МЧС разобраться с выплатами на детей
Путин пообещал семье сотрудника МЧС разобраться с выплатами на детей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин пообещал семье сотрудника МЧС разобраться с выплатами на детей
Президент России Владимир Путин пообещал семье сотрудника МЧС разобраться в ситуации с получением пособия на ребенка, которые могут отменить из-за того, что... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:56
2024-05-30T14:56
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал семье сотрудника МЧС разобраться в ситуации с получением пособия на ребенка, которые могут отменить из-за того, что выплаты на девятого ребенка превышают прожиточный минимум. "Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), вот с этим нужно разобраться... Посмотрим обязательно, даже не сомневайтесь, выясним все эти нюансы", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями. Президент поговорил с семьей сотрудника МЧС, которая может лишиться пособия на детей, если они подадут заявление на девятого ребенка. По их словам, отмена пособия будет связана с тем, что сумма выплат за всех детей превысит прожиточный минимум. "Обязательно с этим разберемся... Мы с вами обязательно свяжемся и эти вопросы все порешаем", - констатировал президент.
https://ria.ru/20240523/posobie-1947810840.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949365366.html
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общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин пообещал семье сотрудника МЧС разобраться с выплатами на детей

Путин обещал семье сотрудника МЧС решить ситуацию с пособием на девятого ребенка

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал семье сотрудника МЧС разобраться в ситуации с получением пособия на ребенка, которые могут отменить из-за того, что выплаты на девятого ребенка превышают прожиточный минимум.
"Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), вот с этим нужно разобраться... Посмотрим обязательно, даже не сомневайтесь, выясним все эти нюансы", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
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Президент поговорил с семьей сотрудника МЧС, которая может лишиться пособия на детей, если они подадут заявление на девятого ребенка. По их словам, отмена пособия будет связана с тем, что сумма выплат за всех детей превысит прожиточный минимум.
"Обязательно с этим разберемся... Мы с вами обязательно свяжемся и эти вопросы все порешаем", - констатировал президент.
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