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Путин рассказал о встречах с патриархом Кириллом - РИА Новости, 30.05.2024
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Религия
 
14:51 30.05.2024 (обновлено: 14:58 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949388105.html
Путин рассказал о встречах с патриархом Кириллом
Путин рассказал о встречах с патриархом Кириллом - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал о встречах с патриархом Кириллом
Президент России Владимир Путин рассказал, что встречается с патриархом Кириллом регулярно, но не так часто, как хотелось бы. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:51
2024-05-30T14:58
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что встречается с патриархом Кириллом регулярно, но не так часто, как хотелось бы. "Святейший патриарх всегда, вот практически всегда, можете мне поверить, когда мы с ним встречаемся, а мы встречаемся регулярно, не так часто, как хотелось бы, но регулярно, всегда заходит речь о помощи и поддержке людей", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Как отметил президент, патриарх уверен, что необходимо объединять усилия церкви и государства, а также поддерживать инициативных граждан, которые стремятся помогать людям. "Объединяем усилия таких вот людей, как вы, инициативных и добрых, государства, церкви. В этом случае мы будем добиваться общего успеха, тогда общество наше станет более благородным и более устойчивым, что самое главное", - добавил российский лидер.
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россия, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Путин рассказал о встречах с патриархом Кириллом

Путин рассказал, что встречается с патриархом Кириллом регулярно, но не часто

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи. - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что встречается с патриархом Кириллом регулярно, но не так часто, как хотелось бы.
«
"Святейший патриарх всегда, вот практически всегда, можете мне поверить, когда мы с ним встречаемся, а мы встречаемся регулярно, не так часто, как хотелось бы, но регулярно, всегда заходит речь о помощи и поддержке людей", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Как отметил президент, патриарх уверен, что необходимо объединять усилия церкви и государства, а также поддерживать инициативных граждан, которые стремятся помогать людям.
"Объединяем усилия таких вот людей, как вы, инициативных и добрых, государства, церкви. В этом случае мы будем добиваться общего успеха, тогда общество наше станет более благородным и более устойчивым, что самое главное", - добавил российский лидер.
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РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
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