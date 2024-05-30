https://ria.ru/20240530/putin-1949388105.html

Путин рассказал о встречах с патриархом Кириллом

Путин рассказал о встречах с патриархом Кириллом - РИА Новости, 30.05.2024

Путин рассказал о встречах с патриархом Кириллом

Президент России Владимир Путин рассказал, что встречается с патриархом Кириллом регулярно, но не так часто, как хотелось бы. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:51

2024-05-30T14:51

2024-05-30T14:58

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что встречается с патриархом Кириллом регулярно, но не так часто, как хотелось бы. "Святейший патриарх всегда, вот практически всегда, можете мне поверить, когда мы с ним встречаемся, а мы встречаемся регулярно, не так часто, как хотелось бы, но регулярно, всегда заходит речь о помощи и поддержке людей", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Как отметил президент, патриарх уверен, что необходимо объединять усилия церкви и государства, а также поддерживать инициативных граждан, которые стремятся помогать людям. "Объединяем усилия таких вот людей, как вы, инициативных и добрых, государства, церкви. В этом случае мы будем добиваться общего успеха, тогда общество наше станет более благородным и более устойчивым, что самое главное", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество