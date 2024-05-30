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Путин пригласил в Москву семьи, награжденные орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 30.05.2024
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14:47 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/putin-1949386137.html
Путин пригласил в Москву семьи, награжденные орденом "Родительская слава"
Путин пригласил в Москву семьи, награжденные орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 30.05.2024
Путин пригласил в Москву семьи, награжденные орденом "Родительская слава"
Президент России Владимир Путин пригласил в Москву многодетные семьи, которые награждены орденом "Родительская слава". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:47
2024-05-30T14:47
общество
москва
россия
париж
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил в Москву многодетные семьи, которые награждены орденом "Родительская слава". "Вы сказали, что вы собирали чемоданы для того, чтобы поехать в Москву, давайте мы так и сделаем... Я попрошу своих коллег из администрации, и мы для всех сегодня участвующих в нашей встрече семей такую поездку обязательно организуем. согласуем с вами по времени, когда будет комфортно для всех. Наверное, лучше в летний период делать так, чтобы каникулы были и отпуска были у тех, кто работает. И обязательно это организуем ", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
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общество, москва, россия, париж, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Париж, Владимир Путин
Путин пригласил в Москву семьи, награжденные орденом "Родительская слава"

Путин пригласил в Москву многодетных, награжденных орденом "Родительская слава"

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил в Москву многодетные семьи, которые награждены орденом "Родительская слава".
«
"Вы сказали, что вы собирали чемоданы для того, чтобы поехать в Москву, давайте мы так и сделаем... Я попрошу своих коллег из администрации, и мы для всех сегодня участвующих в нашей встрече семей такую поездку обязательно организуем. согласуем с вами по времени, когда будет комфортно для всех. Наверное, лучше в летний период делать так, чтобы каникулы были и отпуска были у тех, кто работает. И обязательно это организуем ", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Семья - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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