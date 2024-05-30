https://ria.ru/20240530/putin-1949373751.html
Критерии нуждаемости семей обсудят на федеральном уровне, заявил Путин
Критерии нуждаемости семей обсудят на федеральном уровне, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
Критерии нуждаемости семей обсудят на федеральном уровне, заявил Путин
Правительство обязательно вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на федеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:21
2024-05-30T14:21
2024-05-30T14:26
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство обязательно вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на федеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно отрегулировать это на федеральном уровне, имея в виду, что такие ситуации могут возникать и в других семьях, где глава семьи не работает на атомной электростанции. Давайте к этому ещё вернемся", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240530/putin-1949370332.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Критерии нуждаемости семей обсудят на федеральном уровне, заявил Путин
Путин: правительство обсудит критерии нуждаемости семей на федеральном уровне