https://ria.ru/20240530/putin-1949373751.html

Критерии нуждаемости семей обсудят на федеральном уровне, заявил Путин

Критерии нуждаемости семей обсудят на федеральном уровне, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024

Критерии нуждаемости семей обсудят на федеральном уровне, заявил Путин

Правительство обязательно вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на федеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:21

2024-05-30T14:21

2024-05-30T14:26

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство обязательно вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на федеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно отрегулировать это на федеральном уровне, имея в виду, что такие ситуации могут возникать и в других семьях, где глава семьи не работает на атомной электростанции. Давайте к этому ещё вернемся", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20240530/putin-1949370332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество