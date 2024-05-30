https://ria.ru/20240530/putin-1949370983.html
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:10
2024-05-30T14:10
2024-05-30T14:11
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей. "Рассчитываю, что региональные, местные власти будут и дальше дополнять действующие федеральные меры собственными решениями и программами, помогать конкретным семьям", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Он добавил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать, с каким уважением относятся к ним государство и общество.
https://ria.ru/20240530/putin-1949370332.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей
Путин рассчитывает, что регионы представят свои меры поддержки семей своими
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей.
"Рассчитываю, что региональные, местные власти будут и дальше дополнять действующие федеральные меры собственными решениями и программами, помогать конкретным семьям", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Он добавил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать, с каким уважением относятся к ним государство и общество.