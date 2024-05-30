Рейтинг@Mail.ru
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 30.05.2024 (обновлено: 14:11 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949370983.html
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:10
2024-05-30T14:11
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей. "Рассчитываю, что региональные, местные власти будут и дальше дополнять действующие федеральные меры собственными решениями и программами, помогать конкретным семьям", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Он добавил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать, с каким уважением относятся к ним государство и общество.
https://ria.ru/20240530/putin-1949370332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей

Путин рассчитывает, что регионы представят свои меры поддержки семей своими

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей.
"Рассчитываю, что региональные, местные власти будут и дальше дополнять действующие федеральные меры собственными решениями и программами, помогать конкретным семьям", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Он добавил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать, с каким уважением относятся к ним государство и общество.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин
Вчера, 14:08
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала