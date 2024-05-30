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Путин поздравил многодетные семьи с Днем защиты детей - РИА Новости, 30.05.2024
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14:09 30.05.2024 (обновлено: 14:16 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949370470.html
Путин поздравил многодетные семьи с Днем защиты детей
Путин поздравил многодетные семьи с Днем защиты детей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин поздравил многодетные семьи с Днем защиты детей
Президент РФ Владимир Путин поздравил многодетные семьи с наступающим международным Днем защиты детей. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:09
2024-05-30T14:16
россия
владимир путин
общество
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил многодетные семьи с наступающим международным Днем защиты детей. "Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с наступающим международным Днем защиты детей ", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Также президент отдельно поздравил Лидию Семашкину, которой исполнилось 17 лет. "Она студентка первого курса Камчатского колледжа искусств. Желаю, Лида, тебе всего самого доброго в избранной тобой профессии, она очень интересная и увлекательная. Надеюсь, ты получишь удовольствие, получая знания по этому направлению и приложишь их потом для воспитания детей в будущем", - сказал Путин.Президент также пообщался с семьей Семашкиных, отдельный диалог состоялся с маленькой девочкой Дашей. Президент спросил ее, поздравила ли она сестру с днем рождения и что она планирует ей подарить. Девочка ответила, что подарит своего медвежонка."Ух ты, а тебе не жалко? ...Молодец, ты любишь свою сестру. Тебе не жалко своего медвежонка для сестры, ты очень добрая девочка. Молодец, так и относись к своим близким. И она тебя любит наверное, поэтому ты и отдаешь ей своего медвежонка, чувствуешь, что сестра твоя любит тебя. Молодцы, я хочу вам пожелать самого доброго. Это здорово, что у вас такая дружная семья", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20240530/putin-1949364331.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949367849.html
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россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин поздравил многодетные семьи с Днем защиты детей

Путин поздравил многодетные семьи с международным Днем защиты детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил многодетные семьи с наступающим международным Днем защиты детей.
"Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с наступающим международным Днем защиты детей ", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Также президент отдельно поздравил Лидию Семашкину, которой исполнилось 17 лет.
"Она студентка первого курса Камчатского колледжа искусств. Желаю, Лида, тебе всего самого доброго в избранной тобой профессии, она очень интересная и увлекательная. Надеюсь, ты получишь удовольствие, получая знания по этому направлению и приложишь их потом для воспитания детей в будущем", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин считает, что детям нужны крепкие семьи
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Президент также пообщался с семьей Семашкиных, отдельный диалог состоялся с маленькой девочкой Дашей. Президент спросил ее, поздравила ли она сестру с днем рождения и что она планирует ей подарить. Девочка ответила, что подарит своего медвежонка.
"Ух ты, а тебе не жалко? ...Молодец, ты любишь свою сестру. Тебе не жалко своего медвежонка для сестры, ты очень добрая девочка. Молодец, так и относись к своим близким. И она тебя любит наверное, поэтому ты и отдаешь ей своего медвежонка, чувствуешь, что сестра твоя любит тебя. Молодцы, я хочу вам пожелать самого доброго. Это здорово, что у вас такая дружная семья", - отреагировал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин назвал детей несравнимым счастьем
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