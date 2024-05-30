https://ria.ru/20240530/putin-1949370332.html

Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин

Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024

Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин

Механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дорегулирования, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:08

2024-05-30T14:08

2024-05-30T14:22

владимир путин

россия

общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дорегулирования, сообщил президент России Владимир Путин.На встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", президенту рассказали о ситуации с определением статуса нуждаемости, когда из-за небольшого превышения дохода прожиточного минимума семья лишается всех социальных программ."Этот момент безусловно такой, который требует внимательного к нему отношения и дорегулирования", - сказал Путин.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с определением нуждаемости семей находится в работе у правительства, и пообещала "посмотреть конкретно и на эту семью".

https://ria.ru/20240530/putin-1949365366.html

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2024

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владимир путин, россия, общество, татьяна голикова