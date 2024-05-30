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Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
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14:08 30.05.2024 (обновлено: 14:22 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949370332.html
Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин
Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин
Механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дорегулирования, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:08
2024-05-30T14:22
владимир путин
россия
общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дорегулирования, сообщил президент России Владимир Путин.На встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", президенту рассказали о ситуации с определением статуса нуждаемости, когда из-за небольшого превышения дохода прожиточного минимума семья лишается всех социальных программ."Этот момент безусловно такой, который требует внимательного к нему отношения и дорегулирования", - сказал Путин.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с определением нуждаемости семей находится в работе у правительства, и пообещала "посмотреть конкретно и на эту семью".
https://ria.ru/20240530/putin-1949365366.html
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владимир путин, россия, общество, татьяна голикова
Владимир Путин, Россия, Общество, Татьяна Голикова
Критерии нуждаемости семей требуют дорегулирования, заявил Путин

Путин: критериии нуждаемости многодетных семей требуют дорегулирования

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дорегулирования, сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", президенту рассказали о ситуации с определением статуса нуждаемости, когда из-за небольшого превышения дохода прожиточного минимума семья лишается всех социальных программ.
"Этот момент безусловно такой, который требует внимательного к нему отношения и дорегулирования", - сказал Путин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с определением нуждаемости семей находится в работе у правительства, и пообещала "посмотреть конкретно и на эту семью".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин попросил многодетные семьи оценить меры поддержки
Вчера, 13:54
 
Владимир ПутинРоссияОбществоТатьяна Голикова
 
 
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