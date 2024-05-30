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Путин считает, что детям нужны крепкие семьи - РИА Новости, 30.05.2024
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14:01 30.05.2024 (обновлено: 14:07 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949367849.html
Путин считает, что детям нужны крепкие семьи
Путин считает, что детям нужны крепкие семьи - РИА Новости, 30.05.2024
Путин считает, что детям нужны крепкие семьи
Главное для каждого ребенка - крепкая семья, любящие родители, поддержка наставников, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:01
2024-05-30T14:07
россия
владимир путин
общество
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главное для каждого ребенка - крепкая семья, любящие родители, поддержка наставников, сказал президент России Владимир Путин. "Самое главное для каждого ребенка - это крепкая дружная семья, любящие родители, близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать, в том числе и в непростой жизненной ситуации, если они возникают", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html
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россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин считает, что детям нужны крепкие семьи

Путин назвал крепкую семью и любящих родителей главным для каждого ребенка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главное для каждого ребенка - крепкая семья, любящие родители, поддержка наставников, сказал президент России Владимир Путин.
"Самое главное для каждого ребенка - это крепкая дружная семья, любящие родители, близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать, в том числе и в непростой жизненной ситуации, если они возникают", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые
Путин назвал многодетные семьи опорой России
23 января, 16:08
 
РоссияВладимир ПутинОбществоСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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