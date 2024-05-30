https://ria.ru/20240530/putin-1949367849.html

Путин считает, что детям нужны крепкие семьи

Путин считает, что детям нужны крепкие семьи - РИА Новости, 30.05.2024

Путин считает, что детям нужны крепкие семьи

Главное для каждого ребенка - крепкая семья, любящие родители, поддержка наставников, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:01

2024-05-30T14:01

2024-05-30T14:07

россия

владимир путин

общество

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главное для каждого ребенка - крепкая семья, любящие родители, поддержка наставников, сказал президент России Владимир Путин. "Самое главное для каждого ребенка - это крепкая дружная семья, любящие родители, близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать, в том числе и в непростой жизненной ситуации, если они возникают", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.

https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы