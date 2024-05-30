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Путин рассказал о возможностях для самореализации детей - РИА Новости, 30.05.2024
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13:56 30.05.2024 (обновлено: 14:12 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949365933.html
Путин рассказал о возможностях для самореализации детей
Путин рассказал о возможностях для самореализации детей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал о возможностях для самореализации детей
Президент России Владимир Путин заявил, что перед детьми в РФ должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:56
2024-05-30T14:12
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что перед детьми в РФ должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации."Перед детьми (в РФ - ред.) должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации, для того чтобы они смогли раскрыть свой потенциал, свои способности, таланты. И в конечном итоге осуществить свои самые смелые мечты и добиться успехов, которыми все мы сможем гордиться", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240530/putin-1949367849.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о возможностях для самореализации детей

Путин: перед детьми должны быть открыты широкие возможности для самореализации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что перед детьми в РФ должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации.
"Перед детьми (в РФ - ред.) должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации, для того чтобы они смогли раскрыть свой потенциал, свои способности, таланты. И в конечном итоге осуществить свои самые смелые мечты и добиться успехов, которыми все мы сможем гордиться", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин считает, что детям нужны крепкие семьи
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