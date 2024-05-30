https://ria.ru/20240530/putin-1949365933.html
Путин рассказал о возможностях для самореализации детей
Путин рассказал о возможностях для самореализации детей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал о возможностях для самореализации детей
Президент России Владимир Путин заявил, что перед детьми в РФ должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:56
2024-05-30T13:56
2024-05-30T14:12
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что перед детьми в РФ должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации."Перед детьми (в РФ - ред.) должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации, для того чтобы они смогли раскрыть свой потенциал, свои способности, таланты. И в конечном итоге осуществить свои самые смелые мечты и добиться успехов, которыми все мы сможем гордиться", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240530/putin-1949367849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о возможностях для самореализации детей
Путин: перед детьми должны быть открыты широкие возможности для самореализации
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что перед детьми в РФ должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации.
"Перед детьми (в РФ - ред.) должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации, для того чтобы они смогли раскрыть свой потенциал, свои способности, таланты. И в конечном итоге осуществить свои самые смелые мечты и добиться успехов, которыми все мы сможем гордиться", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".