https://ria.ru/20240530/putin-1949365366.html
Путин попросил многодетные семьи оценить меры поддержки
Путин попросил многодетные семьи оценить меры поддержки - РИА Новости, 30.05.2024
Путин попросил многодетные семьи оценить меры поддержки
Президент России Владимир Путин попросил многодетные семьи оценить реализуемые сейчас меры поддержки и представить свои предложения. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:54
2024-05-30T13:54
2024-05-30T14:06
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил многодетные семьи оценить реализуемые сейчас меры поддержки и представить свои предложения."Конечно, рассчитываю сегодня услышать, как вы оцениваете все те направления поддержки семьи, материнства и детства, которые сейчас реализуются, или какие меры считаете необходимыми и более эффективными для внедрения их на общенациональном уровне, что, может быть, нужно улучшить в нашей работе", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240122/golikova-1922731169.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин попросил многодетные семьи оценить меры поддержки
Путин попросил многодетные семьи дать предложения по мерам поддержки