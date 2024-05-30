https://ria.ru/20240530/putin-1949363122.html
Российские семьи должны быть уверены в поддержке государства, заявил Путин
Российские семьи должны быть уверены в поддержке государства, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
Российские семьи должны быть уверены в поддержке государства, заявил Путин
Российские семьи должны быть уверены в том, что государство окажет им поддержку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:48
2024-05-30T13:48
2024-05-30T13:58
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские семьи должны быть уверены в том, что государство окажет им поддержку, заявил президент России Владимир Путин."Семьи, родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Российские семьи должны быть уверены в поддержке государства, заявил Путин
Путин: семьи должны быть уверены в том, что государство окажет им поддержку