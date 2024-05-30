https://ria.ru/20240530/putin-1949363122.html

Российские семьи должны быть уверены в поддержке государства, заявил Путин

Российские семьи должны быть уверены в поддержке государства, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024

Российские семьи должны быть уверены в поддержке государства, заявил Путин

Российские семьи должны быть уверены в том, что государство окажет им поддержку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:48

2024-05-30T13:48

2024-05-30T13:58

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские семьи должны быть уверены в том, что государство окажет им поддержку, заявил президент России Владимир Путин."Семьи, родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20240122/golikova-1922731169.html

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россия, владимир путин, общество