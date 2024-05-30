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Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция - РИА Новости, 30.05.2024
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13:46 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/putin-1949349036.html
Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция
Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция - РИА Новости, 30.05.2024
Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:46
2024-05-30T13:46
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов.
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Встреча Путина с многодетными семьями из разных регионов РФ
Встреча Путина с многодетными семьями из разных регионов РФ
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов.
2024-05-30T13:46
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Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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