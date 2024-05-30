https://ria.ru/20240530/putin-1949349036.html

Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция

Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция - РИА Новости, 30.05.2024

Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:46

2024-05-30T13:46

2024-05-30T13:46

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949344589_0:100:1025:676_1920x0_80_0_0_a095d595ad68b5b54df7af23380567b8.jpg

Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с многодетными семьями из разных регионов РФ Встреча Путина с многодетными семьями из разных регионов РФ 2024-05-30T13:46 true PT82M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, видео