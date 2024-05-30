https://ria.ru/20240530/putin-1949349036.html
Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция
Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция - РИА Новости, 30.05.2024
Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:46
2024-05-30T13:46
2024-05-30T13:46
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949344589_0:0:937:703_1920x0_80_0_0_2266283c435fa9c0aecc90ce6c58f6eb.jpg
Встреча Путина с многодетными семьями из разных регионов РФ
Встреча Путина с многодетными семьями из разных регионов РФ
2024-05-30T13:46
true
PT82M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов.
2024-05-30T13:46
true
PT82M10S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов.