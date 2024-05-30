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Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года - РИА Новости, 30.05.2024
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года
В индустриальных парках Подмосковья открыли 14 новых производств с начала года. На реализацию проектов выделили более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:39
2024-05-30T18:39
2024-05-30T18:39
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В индустриальных парках Подмосковья открыли 14 новых производств с начала года. На реализацию проектов выделили более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, площадь таких объектов составила свыше 109 тысяч квадратных метров. Теперь местных жителей обеспечат дополнительными рабочими местами.В настоящее время в Подмосковье осуществляют деятельность 69 индустриальных парков. Для подбора локации для размещения бизнеса была создана инвестиционная карта региона.
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