https://ria.ru/20240530/proizvodstvo-1949484388.html

Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года

Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года - РИА Новости, 30.05.2024

Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года

В индустриальных парках Подмосковья открыли 14 новых производств с начала года. На реализацию проектов выделили более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:39

2024-05-30T18:39

2024-05-30T18:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В индустриальных парках Подмосковья открыли 14 новых производств с начала года. На реализацию проектов выделили более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, площадь таких объектов составила свыше 109 тысяч квадратных метров. Теперь местных жителей обеспечат дополнительными рабочими местами.В настоящее время в Подмосковье осуществляют деятельность 69 индустриальных парков. Для подбора локации для размещения бизнеса была создана инвестиционная карта региона.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)