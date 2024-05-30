Рейтинг@Mail.ru
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:39 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/proizvodstvo-1949484388.html
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года - РИА Новости, 30.05.2024
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года
В индустриальных парках Подмосковья открыли 14 новых производств с начала года. На реализацию проектов выделили более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:39
2024-05-30T18:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949475457_0:238:1280:958_1920x0_80_0_0_db906ac284fc2e6c3ccc157e76698e54.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В индустриальных парках Подмосковья открыли 14 новых производств с начала года. На реализацию проектов выделили более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, площадь таких объектов составила свыше 109 тысяч квадратных метров. Теперь местных жителей обеспечат дополнительными рабочими местами.В настоящее время в Подмосковье осуществляют деятельность 69 индустриальных парков. Для подбора локации для размещения бизнеса была создана инвестиционная карта региона.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949475457_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_a96ad7899d0ed138485965f559a0f4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года

© Пресс-служба Мининвеста МОМинистерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года
© Пресс-служба Мининвеста МО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В индустриальных парках Подмосковья открыли 14 новых производств с начала года. На реализацию проектов выделили более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.
По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, площадь таких объектов составила свыше 109 тысяч квадратных метров. Теперь местных жителей обеспечат дополнительными рабочими местами.
В настоящее время в Подмосковье осуществляют деятельность 69 индустриальных парков. Для подбора локации для размещения бизнеса была создана инвестиционная карта региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала