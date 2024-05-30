https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html

В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале

В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале - РИА Новости, 30.05.2024

В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале

Следователи в Ингушетии организовали проверку по факту гибели двухлетнего ребёнка, который, оставшись без присмотра взрослых, утонул в канале, сообщило... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:45

2024-05-30T19:45

2024-05-30T21:06

происшествия

россия

малгобекский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку по факту гибели двухлетнего ребёнка, который, оставшись без присмотра взрослых, утонул в канале, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону. "По предварительным данным, утром 30 мая двухлетний ребёнок, находясь у своих родственников в частном домовладении в селении Нижние Ачалуки Малгобекского района, оставшись без присмотра взрослых, направился к протекающему неподалеку Алханчуртскому каналу. После этого в дневное время его тело было обнаружено в русле указанного канала на окраине сельского поселения", - говорится в сообщении. По данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По информации регионального главного управления МЧС РФ, сообщение о пропаже двухлетнего мальчика поступило в 11.33 мск в четверг. "По состоянию на 15.00 мск пропавший ребёнок был найден мертвым спасателями поисково-спасательного отряда "Тарко", - отмечает ведомство.Собственную проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура."Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщило надзорное ведомство.

https://ria.ru/20240521/telo-1947496686.html

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россия

малгобекский район

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происшествия, россия, малгобекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)