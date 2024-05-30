Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 30.05.2024 (обновлено: 21:06 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html
В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале
В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале - РИА Новости, 30.05.2024
В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале
Следователи в Ингушетии организовали проверку по факту гибели двухлетнего ребёнка, который, оставшись без присмотра взрослых, утонул в канале, сообщило... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:45
2024-05-30T21:06
происшествия
россия
малгобекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку по факту гибели двухлетнего ребёнка, который, оставшись без присмотра взрослых, утонул в канале, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону. "По предварительным данным, утром 30 мая двухлетний ребёнок, находясь у своих родственников в частном домовладении в селении Нижние Ачалуки Малгобекского района, оставшись без присмотра взрослых, направился к протекающему неподалеку Алханчуртскому каналу. После этого в дневное время его тело было обнаружено в русле указанного канала на окраине сельского поселения", - говорится в сообщении. По данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По информации регионального главного управления МЧС РФ, сообщение о пропаже двухлетнего мальчика поступило в 11.33 мск в четверг. "По состоянию на 15.00 мск пропавший ребёнок был найден мертвым спасателями поисково-спасательного отряда "Тарко", - отмечает ведомство.Собственную проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура."Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщило надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240521/telo-1947496686.html
https://ria.ru/20240519/telo-1947001447.html
россия
малгобекский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, малгобекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Малгобекский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале

СК начал проверку после гибели ребенка в Ингушетии, утонувшего в канале

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку по факту гибели двухлетнего ребёнка, который, оставшись без присмотра взрослых, утонул в канале, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
"По предварительным данным, утром 30 мая двухлетний ребёнок, находясь у своих родственников в частном домовладении в селении Нижние Ачалуки Малгобекского района, оставшись без присмотра взрослых, направился к протекающему неподалеку Алханчуртскому каналу. После этого в дневное время его тело было обнаружено в русле указанного канала на окраине сельского поселения", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В парке на юго-востоке Москвы нашли тело ребенка
21 мая, 18:07
По данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По информации регионального главного управления МЧС РФ, сообщение о пропаже двухлетнего мальчика поступило в 11.33 мск в четверг.
"По состоянию на 15.00 мск пропавший ребёнок был найден мертвым спасателями поисково-спасательного отряда "Тарко", - отмечает ведомство.
Собственную проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура.
"Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщило надзорное ведомство.
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
На востоке Москвы нашли тело девочки
19 мая, 13:21
 
ПроисшествияРоссияМалгобекский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала