https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949334357.html

В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил

В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил - РИА Новости, 30.05.2024

В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил

Мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в Мурманске, он в больнице, угрозы жизни нет. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:47

2024-05-30T12:47

2024-05-30T12:58

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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в Мурманске, он в больнице, угрозы жизни нет. "В следственный отдел по городу Мурманску СУСК России по Мурманской области поступило сообщение о падении ребенка 2020 года рождения из квартиры по месту жительства, расположенной на 5-м этаже дома по проспекту Кирова в городе Мурманске", - сообщили в региональном СУСК РФ. Следователи установили, что ребенок находился в квартире с мамой и другими родственниками. Несмотря на закрытые в помещении окна, выпал из одного из них, которое сумел открыть. "Несовершеннолетний госпитализирован в МОКБ им. П.А. Баяндина. В настоящее время угроза жизни отсутствует", - уточнили в региональной прокуратуре. В ведомстве добавили, что основная версия случившего - несчастный случай.

https://ria.ru/20240411/vrachi-1939312526.html

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мурманск, россия, мурманская область, происшествия