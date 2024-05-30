В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил
В Мурманске ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже, угрозы жизни нет
© Фото : СУ СКР по Мурманской области/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте происшествия, где из окна многоквартирного жилого дома выпал пятилетний ребенок в Мурманске
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где из окна многоквартирного жилого дома выпал пятилетний ребенок в Мурманске
МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в Мурманске, он в больнице, угрозы жизни нет.
"В следственный отдел по городу Мурманску СУСК России по Мурманской области поступило сообщение о падении ребенка 2020 года рождения из квартиры по месту жительства, расположенной на 5-м этаже дома по проспекту Кирова в городе Мурманске", - сообщили в региональном СУСК РФ.
Следователи установили, что ребенок находился в квартире с мамой и другими родственниками. Несмотря на закрытые в помещении окна, выпал из одного из них, которое сумел открыть.
"Несовершеннолетний госпитализирован в МОКБ им. П.А. Баяндина. В настоящее время угроза жизни отсутствует", - уточнили в региональной прокуратуре.
В ведомстве добавили, что основная версия случившего - несчастный случай.
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