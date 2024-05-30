В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток"
Мэр Кулемзин: мирная жительница пострадала при подрыве мины "Лепесток" в Донецке
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
"По предварительной информации, в Кировском районе по улице Токарева подорвалась на мине "Лепесток" и получила ранение женщина 1959 года рождения. Пострадавшую госпитализировали с минно-взрывными травмами стопы", - написал Кулемзин.
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Вчера, 11:55
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног, она срабатывает, когда человек на неё наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. "Лепесток"- практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель
29 мая, 14:11