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В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949488062.html
В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток"
В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 30.05.2024
В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток"
Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своём... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:52
2024-05-30T18:52
в мире
кировский район
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
оон
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. "По предварительной информации, в Кировском районе по улице Токарева подорвалась на мине "Лепесток" и получила ранение женщина 1959 года рождения. Пострадавшую госпитализировали с минно-взрывными травмами стопы", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног, она срабатывает, когда человек на неё наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. "Лепесток"- практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240530/donetsk-1949312485.html
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в мире, кировский район, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), оон
В мире, Кировский район, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, Специальная военная операция на Украине
В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток"

Мэр Кулемзин: мирная жительница пострадала при подрыве мины "Лепесток" в Донецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
"По предварительной информации, в Кировском районе по улице Токарева подорвалась на мине "Лепесток" и получила ранение женщина 1959 года рождения. Пострадавшую госпитализировали с минно-взрывными травмами стопы", - написал Кулемзин.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног, она срабатывает, когда человек на неё наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. "Лепесток"- практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)ООН
 
 
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