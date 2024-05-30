https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949488062.html

В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток"

В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 30.05.2024

В Донецке женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток"

Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своём... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:52

2024-05-30T18:52

2024-05-30T18:52

в мире

кировский район

донецк

украина

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. "По предварительной информации, в Кировском районе по улице Токарева подорвалась на мине "Лепесток" и получила ранение женщина 1959 года рождения. Пострадавшую госпитализировали с минно-взрывными травмами стопы", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног, она срабатывает, когда человек на неё наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. "Лепесток"- практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240530/donetsk-1949312485.html

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кировский район

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