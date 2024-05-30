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Воронежец, поставивший детей на колени на спортивной площадке, извинился - РИА Новости, 30.05.2024
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17:59 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949473166.html
Воронежец, поставивший детей на колени на спортивной площадке, извинился
Воронежец, поставивший детей на колени на спортивной площадке, извинился - РИА Новости, 30.05.2024
Воронежец, поставивший детей на колени на спортивной площадке, извинился
Житель Воронежа, который поставил детей на колени на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу, принес извинения за свой поступок. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:59
2024-05-30T17:59
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Житель Воронежа, который поставил детей на колени на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу, принес извинения за свой поступок. По данным ГУМВД РФ по Воронежской области, в среду в отдел полиции №4 УМВД по городу Воронежу с заявлениями о привлечении к ответственности мужчины обратились местные жители. Мужчина, по словам заявителей, 29 мая примерно в 15.40 мск на детской площадке у дома 35 по улице Владимира Невского "словесно заставлял их детей встать на колени перед его сыном, а после принуждал своего ребенка бить мальчиков по лицу". Полицейские установили личность 40-летнего мужчины. Находясь в отделе полиции, он дал пояснения по поводу произошедшего. Мужчина рассказал на опубликованном в канале ГУМВД видео, что, вернувшись домой, увидел сына в истерике. Мальчик рассказал, что его и его друга двое старших ребят пытались выгнать со спортивной площадки. Сын сказал мужчине, что его дважды ударили, а в его друга кинули мячом. "Я вспылил, пошел на площадку разбираться... Я попросил (их) встать на уровень моего сына, который гораздо младше, чем те дети, которые его обижали, и сказал Александру дать сдачу обидчикам. Возможно, не разобрался в данной ситуации и поступил не в рамках правового поля. Пытался восстановить свою какую-то справедливость. Она была неверной моя позиция. Приношу свои извинения родителям и детям. Прошу простить меняя за данные действия", - сказал мужчина на видео.
https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область
Воронежец, поставивший детей на колени на спортивной площадке, извинился

Житель Воронежа, поставивший детей на колени на спортивной площадке, извинился

© Кадр видео из соцсетейКадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
Кадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Житель Воронежа, который поставил детей на колени на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу, принес извинения за свой поступок.
По данным ГУМВД РФ по Воронежской области, в среду в отдел полиции №4 УМВД по городу Воронежу с заявлениями о привлечении к ответственности мужчины обратились местные жители. Мужчина, по словам заявителей, 29 мая примерно в 15.40 мск на детской площадке у дома 35 по улице Владимира Невского "словесно заставлял их детей встать на колени перед его сыном, а после принуждал своего ребенка бить мальчиков по лицу". Полицейские установили личность 40-летнего мужчины. Находясь в отделе полиции, он дал пояснения по поводу произошедшего.
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Мужчина рассказал на опубликованном в канале ГУМВД видео, что, вернувшись домой, увидел сына в истерике. Мальчик рассказал, что его и его друга двое старших ребят пытались выгнать со спортивной площадки. Сын сказал мужчине, что его дважды ударили, а в его друга кинули мячом.
"Я вспылил, пошел на площадку разбираться... Я попросил (их) встать на уровень моего сына, который гораздо младше, чем те дети, которые его обижали, и сказал Александру дать сдачу обидчикам. Возможно, не разобрался в данной ситуации и поступил не в рамках правового поля. Пытался восстановить свою какую-то справедливость. Она была неверной моя позиция. Приношу свои извинения родителям и детям. Прошу простить меняя за данные действия", - сказал мужчина на видео.
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