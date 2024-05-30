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В Воронеже задержали мужчину, который заставил сына бить детей - РИА Новости, 30.05.2024
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17:11 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949447365.html
В Воронеже задержали мужчину, который заставил сына бить детей
В Воронеже задержали мужчину, который заставил сына бить детей - РИА Новости, 30.05.2024
В Воронеже задержали мужчину, который заставил сына бить детей
Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который поставил на колени детей на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:11
2024-05-30T17:11
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который поставил на колени детей на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону. По данным управления, в среду в отдел полиции №4 УМВД по городу Воронежу с заявлениями о привлечении к ответственности мужчины обратились местные жители. Мужчина, по словам заявителей, 29 мая примерно в 15.40 мск на детской площадке у дома 35 по улице Владимира Невского "словесно заставлял их детей встать на колени перед его сыном, а после принуждал своего ребенка бить мальчиков по лицу". "В настоящее время мужчина, совершивший противоправные действия, установлен, им оказался 40-летний местный житель. По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям воронежца", - сообщил представитель ГУМВД. Как ранее информировала прокуратура области, видео происшествия на детской площадке во дворе дома 35 по улице Владимира Невского Воронежа появилось 30 мая 2024 года в социальных сетях. Ссылаясь на пояснения к видео, прокуратура сообщала, что отец мальчика, в которого попали мячом, поставил других детей на колени и заставил своего сына бить их по лицу.
https://ria.ru/20240523/sk-1947862400.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже задержали мужчину, который заставил сына бить детей

В Воронеже задержали мужчину, заставшего сына бить детей по лицу

© Кадр видео из соцсетейКадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
Кадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который поставил на колени детей на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону.
По данным управления, в среду в отдел полиции №4 УМВД по городу Воронежу с заявлениями о привлечении к ответственности мужчины обратились местные жители. Мужчина, по словам заявителей, 29 мая примерно в 15.40 мск на детской площадке у дома 35 по улице Владимира Невского "словесно заставлял их детей встать на колени перед его сыном, а после принуждал своего ребенка бить мальчиков по лицу".
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"В настоящее время мужчина, совершивший противоправные действия, установлен, им оказался 40-летний местный житель. По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям воронежца", - сообщил представитель ГУМВД.
Как ранее информировала прокуратура области, видео происшествия на детской площадке во дворе дома 35 по улице Владимира Невского Воронежа появилось 30 мая 2024 года в социальных сетях. Ссылаясь на пояснения к видео, прокуратура сообщала, что отец мальчика, в которого попали мячом, поставил других детей на колени и заставил своего сына бить их по лицу.
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