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Гражданин Швеции задержал налетчика на магазин в Калининграде
Гражданин Швеции задержал налетчика на магазин в Калининграде - РИА Новости, 30.05.2024
Гражданин Швеции задержал налетчика на магазин в Калининграде
Гражданин Швеции в Калининграде задержал налетчика на магазин и удерживал до приезда полиции, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:00
2024-05-30T16:00
2024-05-30T16:00
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КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Гражданин Швеции в Калининграде задержал налетчика на магазин и удерживал до приезда полиции, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Предварительно установлено, что днём 24 мая злоумышленник зашёл в мини-маркет города Калининграда, где несмотря на присутствие других посетителей достал канцелярский нож и под угрозой физической расправы потребовал от продавца открыть кассу, забрал чуть более 7 тысяч рублей и скрылся. "Одним из очевидцев произошедшего стал гражданин Швеции, проживающий в Калининграде. Он зашёл в магазин в тот момент, когда подозреваемый похищал деньги. Иностранец побежал следом за вооружённым злоумышленником и задержал его неподалёку от торговой точки вместе с ещё одним неравнодушным прохожим. Вместе мужчины удерживали налётчика до приезда сотрудников полиции и Росгвардии", - говорится в сообщении. В отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948059799.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, калининград, швеция, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Калининград, Швеция, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Гражданин Швеции задержал налетчика на магазин в Калининграде
Гражданин Швеции в Калининграде помог полиции задержать налетчика на магазин