https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949409676.html

Гражданин Швеции задержал налетчика на магазин в Калининграде

Гражданин Швеции задержал налетчика на магазин в Калининграде - РИА Новости, 30.05.2024

Гражданин Швеции задержал налетчика на магазин в Калининграде

Гражданин Швеции в Калининграде задержал налетчика на магазин и удерживал до приезда полиции, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:00

2024-05-30T16:00

2024-05-30T16:00

происшествия

коммерческая недвижимость

калининград

швеция

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Гражданин Швеции в Калининграде задержал налетчика на магазин и удерживал до приезда полиции, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Предварительно установлено, что днём 24 мая злоумышленник зашёл в мини-маркет города Калининграда, где несмотря на присутствие других посетителей достал канцелярский нож и под угрозой физической расправы потребовал от продавца открыть кассу, забрал чуть более 7 тысяч рублей и скрылся. "Одним из очевидцев произошедшего стал гражданин Швеции, проживающий в Калининграде. Он зашёл в магазин в тот момент, когда подозреваемый похищал деньги. Иностранец побежал следом за вооружённым злоумышленником и задержал его неподалёку от торговой точки вместе с ещё одним неравнодушным прохожим. Вместе мужчины удерживали налётчика до приезда сотрудников полиции и Росгвардии", - говорится в сообщении. В отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948059799.html

https://ria.ru/20240307/ograblenie-1931842224.html

калининград

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происшествия, коммерческая недвижимость, калининград, швеция, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)