https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949376352.html
В приморской школе обрушился потолок и часть стены
В приморской школе обрушился потолок и часть стены - РИА Новости, 30.05.2024
В приморской школе обрушился потолок и часть стены
Потолок и часть стены обрушились в столовой школы в Приморье, пострадавших нет, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:27
2024-05-30T14:27
2024-05-30T14:29
происшествия
надеждинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Потолок и часть стены обрушились в столовой школы в Приморье, пострадавших нет, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл около 18.00 (11.00 мск) в школе №1 в приморском селе Вольно-Надеждинское. "Предварительно установлено, что... в школе №1 в помещении столовой произошло обрушение потолка и части фасада здания... При обрушении никто не пострадал", - говорится в сообщении. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Надеждинского района Алексей Малышев, проводится проверка, информирует надзорное ведомство. Отмечается, что здание построено в 1962 году, в настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной. "Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ликвидация последствий поставлены на контроль", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240516/obrushenie-1946431996.html
надеждинский район
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происшествия, надеждинский район
Происшествия, Надеждинский район
В приморской школе обрушился потолок и часть стены
В приморской школе обрушился потолок и часть стены, пострадавших нет
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости.
Потолок и часть стены обрушились в столовой школы в Приморье, пострадавших нет, сообщила в своём Тelegram-канале
прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл около 18.00 (11.00 мск) в школе №1 в приморском селе Вольно-Надеждинское.
"Предварительно установлено, что... в школе №1 в помещении столовой произошло обрушение потолка и части фасада здания... При обрушении никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Надеждинского района
Алексей Малышев, проводится проверка, информирует надзорное ведомство.
Отмечается, что здание построено в 1962 году, в настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной. "Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ликвидация последствий поставлены на контроль", - добавили в прокуратуре.