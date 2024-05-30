https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949376352.html

В приморской школе обрушился потолок и часть стены

В приморской школе обрушился потолок и часть стены - РИА Новости, 30.05.2024

В приморской школе обрушился потолок и часть стены

Потолок и часть стены обрушились в столовой школы в Приморье, пострадавших нет, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:27

2024-05-30T14:27

2024-05-30T14:29

происшествия

надеждинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Потолок и часть стены обрушились в столовой школы в Приморье, пострадавших нет, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл около 18.00 (11.00 мск) в школе №1 в приморском селе Вольно-Надеждинское. "Предварительно установлено, что... в школе №1 в помещении столовой произошло обрушение потолка и части фасада здания... При обрушении никто не пострадал", - говорится в сообщении. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Надеждинского района Алексей Малышев, проводится проверка, информирует надзорное ведомство. Отмечается, что здание построено в 1962 году, в настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной. "Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ликвидация последствий поставлены на контроль", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240516/obrushenie-1946431996.html

надеждинский район

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происшествия, надеждинский район