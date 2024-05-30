https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949318517.html
СК возбудил дело после гибели двух рыбаков в Коми
СК возбудил дело после гибели двух рыбаков в Коми - РИА Новости, 30.05.2024
СК возбудил дело после гибели двух рыбаков в Коми
Уголовное дело возбудили после гибели двоих рыбаков в Коми, третьего мужчину и затонувшую лодку ищут, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:13
2024-05-30T12:13
2024-05-30T12:13
россия
печора
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели двоих рыбаков в Коми, третьего мужчину и затонувшую лодку ищут, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее прокуратура сообщала, что несколько рыбаков, плывших на лодке по реке Печора в Коми, найдены мертвыми, поиски судна и ещё одного рыбака продолжаются. "По факту затопления лодки, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что 27 мая на участке Печоры, расположенном в границах деревни Конецбор и села Усть-Воя в Коми, были обнаружены тела двоих мужчин с признаками утопления. Первоначально было установлено, что рано утром трое мужчин вышли на лодке "Казанка" для ловли рыбы и перестали выходить на связь. Третьего рыбака и лодку ищут.
https://ria.ru/20240528/ranenie-1949001356.html
https://ria.ru/20240528/rybaki-1949021712.html
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россия, печора, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Печора, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели двух рыбаков в Коми
СК возбудил уголовное дело после гибели двух рыбаков в Коми, третьего ищут
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели двоих рыбаков в Коми, третьего мужчину и затонувшую лодку ищут, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее прокуратура сообщала, что несколько рыбаков, плывших на лодке по реке Печора
в Коми, найдены мертвыми, поиски судна и ещё одного рыбака продолжаются.
"По факту затопления лодки, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 мая на участке Печоры, расположенном в границах деревни Конецбор и села Усть-Воя в Коми, были обнаружены тела двоих мужчин с признаками утопления. Первоначально было установлено, что рано утром трое мужчин вышли на лодке "Казанка" для ловли рыбы и перестали выходить на связь. Третьего рыбака и лодку ищут.