https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949318517.html

СК возбудил дело после гибели двух рыбаков в Коми

СК возбудил дело после гибели двух рыбаков в Коми - РИА Новости, 30.05.2024

СК возбудил дело после гибели двух рыбаков в Коми

Уголовное дело возбудили после гибели двоих рыбаков в Коми, третьего мужчину и затонувшую лодку ищут, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:13

2024-05-30T12:13

2024-05-30T12:13

россия

печора

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели двоих рыбаков в Коми, третьего мужчину и затонувшую лодку ищут, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее прокуратура сообщала, что несколько рыбаков, плывших на лодке по реке Печора в Коми, найдены мертвыми, поиски судна и ещё одного рыбака продолжаются. "По факту затопления лодки, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что 27 мая на участке Печоры, расположенном в границах деревни Конецбор и села Усть-Воя в Коми, были обнаружены тела двоих мужчин с признаками утопления. Первоначально было установлено, что рано утром трое мужчин вышли на лодке "Казанка" для ловли рыбы и перестали выходить на связь. Третьего рыбака и лодку ищут.

https://ria.ru/20240528/ranenie-1949001356.html

https://ria.ru/20240528/rybaki-1949021712.html

россия

печора

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, печора, следственный комитет россии (ск рф)