https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949267694.html

На востоке Москвы ликвидировали открытое горение на складе

На востоке Москвы ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 30.05.2024

На востоке Москвы ликвидировали открытое горение на складе

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:36

2024-05-30T08:36

2024-05-30T09:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на востоке Москвы", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 4000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы. К тушению пожара привлечены 40 единиц техники и более 120 человек. В столичной прокуратуре отметили, что контролируют установление причин пожара.

https://ria.ru/20240530/pozhary-1949264116.html

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия