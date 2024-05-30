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Житель Иркутска получил четыре года колонии за избиение детей сожительницы
Житель Иркутска получил четыре года колонии за избиение детей сожительницы - РИА Новости, 30.05.2024
Житель Иркутска получил четыре года колонии за избиение детей сожительницы
Жителя Иркутска, избивавшего малолетних детей сожительницы, суд приговорил к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Иркутской областной прокуратуры. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:21
2024-05-30T08:21
2024-05-30T08:21
происшествия
иркутск
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ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Жителя Иркутска, избивавшего малолетних детей сожительницы, суд приговорил к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Иркутской областной прокуратуры. В Иркутске с марта по август 2023 года, 30-летний мужчина, проживавший со своей сожительницей, систематически избивал ее детей 3, 5 и 6 лет. Он наносил им удары руками, бил ремнем с использованием металлической пряжки. В результате побоев девочка 3 лет была доставлена в больницу с травмами грудной клетки. Скорую помощь ребенку вызвала родственница, узнавшая о случившемся. СК завел уголовное дело по статьям об истязании и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый был арестован. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным СК, мать детей не препятствовала мужчине и покрывала его преступные действия. По ходатайству следствия ее полностью ограничили в родительских правах и завели уголовное дело по статье об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Иркутска получил четыре года колонии за избиение детей сожительницы
Житель Иркутска, избивавший детей сожительницы, получил четыре года колонии