https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949265590.html

Житель Иркутска получил четыре года колонии за избиение детей сожительницы

Житель Иркутска получил четыре года колонии за избиение детей сожительницы - РИА Новости, 30.05.2024

Житель Иркутска получил четыре года колонии за избиение детей сожительницы

Жителя Иркутска, избивавшего малолетних детей сожительницы, суд приговорил к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Иркутской областной прокуратуры. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:21

2024-05-30T08:21

2024-05-30T08:21

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Жителя Иркутска, избивавшего малолетних детей сожительницы, суд приговорил к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Иркутской областной прокуратуры. В Иркутске с марта по август 2023 года, 30-летний мужчина, проживавший со своей сожительницей, систематически избивал ее детей 3, 5 и 6 лет. Он наносил им удары руками, бил ремнем с использованием металлической пряжки. В результате побоев девочка 3 лет была доставлена в больницу с травмами грудной клетки. Скорую помощь ребенку вызвала родственница, узнавшая о случившемся. СК завел уголовное дело по статьям об истязании и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый был арестован. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным СК, мать детей не препятствовала мужчине и покрывала его преступные действия. По ходатайству следствия ее полностью ограничили в родительских правах и завели уголовное дело по статье об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.

https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html

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иркутск

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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)