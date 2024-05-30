https://ria.ru/20240530/produkty-1949436084.html

Российские монастырские продукты выходят на рынок Китая

Российские монастырские продукты выходят на рынок Китая - РИА Новости, 30.05.2024

Российские монастырские продукты выходят на рынок Китая

Продукты, созданные по заветам основателя Троицкого монастыря преподобного Сергия Радонежского, будут экспортироваться в Китай с сертификатом "Сделано в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:52

2024-05-30T16:52

2024-05-30T17:01

китай

россия

египет

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

продукты

бренд сделано в россии (made in russia)

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Продукты, созданные по заветам основателя Троицкого монастыря преподобного Сергия Радонежского, будут экспортироваться в Китай с сертификатом "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр"Неожиданный комментарий мы получили от китайского бизнесмена на деловой встрече, организованной РЭЦ в дни работы выставки "Сделано в России" в Манеже в октябре 2023 года. Рассматривая бутылочки со сбитнем, китаец вдруг заметил: "У вас же такой качественный товар, но почему этикетка на английском языке?" Мы ответили, что это общепринятая практика, английский – язык международного общения, на что наш собеседник сказал: "В Китае очень ценят продукты из России за их качество, поэтому этикетка на русском языке является своеобразной гарантией происхождения товара". И если для Египта мы производим сбитень с арабской этикеткой, то в Китай первая поставка будет с нашей обыкновенной "русской" этикеткой, разумеется с той самой "птичкой" Сделано в России", - рассказала исполнительный директор АНО "Монастырская трапеза" Марина Гринь.Монастырские продукты - достаточно сложный продукт для выхода на экспорт, однако их продвижение будет способствовать популяризации русской культуры за рубежом. Для подтверждения качества, уникальности и конкурентоспособности своей продукции на мировых рынках АНО "Монастырская трапеза" получило добровольный сертификат "Сделано в России"."Монастырские продукты - действительно качественные и натуральные продукты, создаваемые народом России на протяжении нескольких столетий", - подчеркнул генеральный директор АНО "Монастырская трапеза", келарь Троице-Сергиевой Лавры отец Архипп.В компании отмечают, что это крайне важно как для самосовершенствования каждого человека в отдельности, так и для любого предприятия, основой которого являются не земли, здания или машины, а слаженный и единодушный коллектив, команда живых людей со своими разнообразными талантами, характерами и склонностями.В данный момент монастырские продукты присутствует в павильонах РЭЦ в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте."Что касается планов развития предприятия – они неизменны – делать добросовестно свое дело каждый день, делать так, чтобы даже и через сто лет люди, пользуясь плодами нашего труда сегодня, нас благословляли, и сами становились лучше и добрее друг к друг", - сказал отец Архипп.

https://ria.ru/20240527/brend-1948557367.html

https://ria.ru/20240516/kharbin-1946428655.html

китай

россия

египет

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, египет, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), продукты, бренд сделано в россии (made in russia), свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), экономика