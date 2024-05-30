В Приднестровье обеспокоены визитами Блинкена и Писториуса в Молдавию
В Приднестровье обеспокоены визитами Блинкена и главы МО Германии в Молдавию
Вид города Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Молдавию настораживают Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков.
Блинкен накануне посетил с визитом Молдавию. Молдавские власти ожидают, что 31 мая в Кишинев с рабочим визитом прибудет министр обороны Германии Писториус.
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"Мы всегда переживаем, когда такие должностные лица, как госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Германии Борис Писториус приезжают в Молдову и выполняют какие-то определённые функции. Каждый такой визит вызывает у нас вопросы, а не будет ли усиления военной составляющей Молдовы? Не будет ли какой-то агрессивной риторики в адрес миротворческих сил? Не будет ли негативного развития событий? Это нас настораживает", - сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что в Тирасполе надеются исключительно на политических характер визитов в Молдавию госсекретаря США и министра обороны Германии.
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"Напрягать тут может только одно, что опять мы слышим о выделении финансирования. Куда будет направлено это финансирование? Утверждается, что оно будет направлено на поддержание энергетической системы. Но мы в этой части очень сомневаемся", - отметил Беляков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.