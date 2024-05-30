https://ria.ru/20240530/pridnestrove-1949412713.html

В Приднестровье обеспокоены визитами Блинкена и Писториуса в Молдавию

В Приднестровье обеспокоены визитами Блинкена и Писториуса в Молдавию - РИА Новости, 30.05.2024

В Приднестровье обеспокоены визитами Блинкена и Писториуса в Молдавию

Визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Молдавию настораживают Приднестровье, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:54

2024-05-30T15:54

2024-05-30T15:54

в мире

молдавия

германия

сша

энтони блинкен

борис писториус

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Молдавию настораживают Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков. Блинкен накануне посетил с визитом Молдавию. Молдавские власти ожидают, что 31 мая в Кишинев с рабочим визитом прибудет министр обороны Германии Писториус. "Мы всегда переживаем, когда такие должностные лица, как госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Германии Борис Писториус приезжают в Молдову и выполняют какие-то определённые функции. Каждый такой визит вызывает у нас вопросы, а не будет ли усиления военной составляющей Молдовы? Не будет ли какой-то агрессивной риторики в адрес миротворческих сил? Не будет ли негативного развития событий? Это нас настораживает", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что в Тирасполе надеются исключительно на политических характер визитов в Молдавию госсекретаря США и министра обороны Германии. "Напрягать тут может только одно, что опять мы слышим о выделении финансирования. Куда будет направлено это финансирование? Утверждается, что оно будет направлено на поддержание энергетической системы. Но мы в этой части очень сомневаемся", - отметил Беляков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html

молдавия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, германия, сша, энтони блинкен, борис писториус, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк)