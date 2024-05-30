СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей
Фадеев: СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ и киевских властей
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. СПЧ с весны 2022 года установил более 15 тысяч фактов преступлений со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии, заявил глава Совета Валерий Фадеев в Telegram-канале.
«
"Совет с весны 2022 года регулярно информирует международные структуры, дипмиссии, политиков, правозащитников и журналистов о нарушениях прав человека со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии. За это время нами установлено более 15 тысяч фактов преступлений", - сказал Фадеев.
Глава СПЧ отметил, что Совет ведет учет по всем атакам на гражданские объекты и население. Он рассказал, что в Белгородской области разрушено или повреждено уже 18 тысяч квартир и домов, повреждено более 300 социальных объектов и около 200 промышленных объектов мирного назначения.
"Убиты 175 человек, почти 800 ранены (в Белгородской области за время атак ВСУ и киевских властей против мирных жителей - ред.)", - добавил Фадеев.
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев
17 ноября 2023, 13:52