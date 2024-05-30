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СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/prestupleniya-1949513276.html
СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей
СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2024
СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей
СПЧ с весны 2022 года установил более 15 тысяч фактов преступлений со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии, заявил глава Совета... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:35
2024-05-30T20:35
специальная военная операция на украине
новороссия
белгородская область
валерий фадеев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. СПЧ с весны 2022 года установил более 15 тысяч фактов преступлений со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии, заявил глава Совета Валерий Фадеев в Telegram-канале. "Совет с весны 2022 года регулярно информирует международные структуры, дипмиссии, политиков, правозащитников и журналистов о нарушениях прав человека со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии. За это время нами установлено более 15 тысяч фактов преступлений", - сказал Фадеев.Глава СПЧ отметил, что Совет ведет учет по всем атакам на гражданские объекты и население. Он рассказал, что в Белгородской области разрушено или повреждено уже 18 тысяч квартир и домов, повреждено более 300 социальных объектов и около 200 промышленных объектов мирного назначения. "Убиты 175 человек, почти 800 ранены (в Белгородской области за время атак ВСУ и киевских властей против мирных жителей - ред.)", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20231117/fadeev-1910079664.html
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новороссия, белгородская область, валерий фадеев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новороссия, Белгородская область, Валерий Фадеев, Вооруженные силы Украины
СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей

Фадеев: СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ и киевских властей

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. СПЧ с весны 2022 года установил более 15 тысяч фактов преступлений со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии, заявил глава Совета Валерий Фадеев в Telegram-канале.
«
"Совет с весны 2022 года регулярно информирует международные структуры, дипмиссии, политиков, правозащитников и журналистов о нарушениях прав человека со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии. За это время нами установлено более 15 тысяч фактов преступлений", - сказал Фадеев.
Глава СПЧ отметил, что Совет ведет учет по всем атакам на гражданские объекты и население. Он рассказал, что в Белгородской области разрушено или повреждено уже 18 тысяч квартир и домов, повреждено более 300 социальных объектов и около 200 промышленных объектов мирного назначения.
"Убиты 175 человек, почти 800 ранены (в Белгородской области за время атак ВСУ и киевских властей против мирных жителей - ред.)", - добавил Фадеев.
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Специальная военная операция на УкраинеНовороссияБелгородская областьВалерий ФадеевВооруженные силы Украины
 
 
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