https://ria.ru/20240530/prestupleniya-1949513276.html

СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей

СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2024

СПЧ установил более 15 тысяч фактов преступлений ВСУ против мирных жителей

СПЧ с весны 2022 года установил более 15 тысяч фактов преступлений со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии, заявил глава Совета... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:35

2024-05-30T20:35

2024-05-30T20:35

специальная военная операция на украине

новороссия

белгородская область

валерий фадеев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. СПЧ с весны 2022 года установил более 15 тысяч фактов преступлений со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии, заявил глава Совета Валерий Фадеев в Telegram-канале. "Совет с весны 2022 года регулярно информирует международные структуры, дипмиссии, политиков, правозащитников и журналистов о нарушениях прав человека со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии. За это время нами установлено более 15 тысяч фактов преступлений", - сказал Фадеев.Глава СПЧ отметил, что Совет ведет учет по всем атакам на гражданские объекты и население. Он рассказал, что в Белгородской области разрушено или повреждено уже 18 тысяч квартир и домов, повреждено более 300 социальных объектов и около 200 промышленных объектов мирного назначения. "Убиты 175 человек, почти 800 ранены (в Белгородской области за время атак ВСУ и киевских властей против мирных жителей - ред.)", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20231117/fadeev-1910079664.html

новороссия

белгородская область

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Наталья Макарова

новороссия, белгородская область, валерий фадеев, вооруженные силы украины