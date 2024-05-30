https://ria.ru/20240530/predprinimateli-1949389863.html
Предпринимателей Забайкалья научили защите бренда
Предпринимателей Забайкалья научили защите бренда - РИА Новости, 30.05.2024
Предпринимателей Забайкалья научили защите бренда
Эксперт федерального института промышленной собственности Денис Савченко научил предпринимателей Забайкалья, как нужно защищать свой бренд, сообщает... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:57
2024-05-30T14:57
2024-05-30T14:57
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забайкальский край
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Эксперт федерального института промышленной собственности Денис Савченко научил предпринимателей Забайкалья, как нужно защищать свой бренд, сообщает пресс-служба правительства региона. В регион его пригласили местный центр "Мой бизнес" и Минэкономразвития Забайкалья. "Очень часто происходит так, что бренд уже зарегистрирован другим предприятием, а предприниматель не знает этого и называет свою марку точно также. В таком случае его продукция может быть признана контрафактной. Для этого и существует такая процедура, как, например, присвоение исключительного права на географическое указание. Также у нас можно запатентовать свой бренд",- рассказал Савченко, его слова приводит пресс-служба. Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова добавила, что на данный момент ведомство активно занимается развитием и созданием местных брендов, поэтому вопрос об обучении предпринимателей стоит остро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, забайкальский край, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Твой бизнес – новости, Забайкальский край, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)