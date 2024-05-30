https://ria.ru/20240530/predprinimateli-1949389863.html

Предпринимателей Забайкалья научили защите бренда

Предпринимателей Забайкалья научили защите бренда - РИА Новости, 30.05.2024

Предпринимателей Забайкалья научили защите бренда

Эксперт федерального института промышленной собственности Денис Савченко научил предпринимателей Забайкалья, как нужно защищать свой бренд, сообщает... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:57

2024-05-30T14:57

2024-05-30T14:57

твой бизнес

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес – новости

забайкальский край

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Эксперт федерального института промышленной собственности Денис Савченко научил предпринимателей Забайкалья, как нужно защищать свой бренд, сообщает пресс-служба правительства региона. В регион его пригласили местный центр "Мой бизнес" и Минэкономразвития Забайкалья. "Очень часто происходит так, что бренд уже зарегистрирован другим предприятием, а предприниматель не знает этого и называет свою марку точно также. В таком случае его продукция может быть признана контрафактной. Для этого и существует такая процедура, как, например, присвоение исключительного права на географическое указание. Также у нас можно запатентовать свой бренд",- рассказал Савченко, его слова приводит пресс-служба. Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова добавила, что на данный момент ведомство активно занимается развитием и созданием местных брендов, поэтому вопрос об обучении предпринимателей стоит остро.

https://ria.ru/20240318/dizaynery-1933944383.html

забайкальский край

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, забайкальский край, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)