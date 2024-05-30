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СМИ раскрыли, что побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:30 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html
СМИ раскрыли, что побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ по России
СМИ раскрыли, что побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ раскрыли, что побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ по России
Наступление сил РФ в районе Харькова побудило Вашингтон "более серьезно" рассмотреть вопрос о санкционировании ударов ВСУ американскими вооружениями вглубь... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T23:30
2024-05-30T23:30
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
йенс столтенберг
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Наступление сил РФ в районе Харькова побудило Вашингтон "более серьезно" рассмотреть вопрос о санкционировании ударов ВСУ американскими вооружениями вглубь российской территории, пишет в четверг газета Politico. В своем материале издание ссылается на неназванного высокопоставленного представителя военных кругов США, который провел брифинг для конгрессменов по ситуации на Украине. По словам чиновника, снятие запрета для Киева на удары по целям на российской территории представляет "военную ценность", и оттого о нем может быть объявлено "уже очень скоро". "Должностные лица США стали более серьезно рассматривать возможность изменения своей политики после того, как Россия начала наступление на Харьков, второй по величине город Украины", - пишет Politico, цитируя два своих источника. Они добавили, что на состоявшемся 7 мая закрытом брифинге в Конгрессе законодатели от обеих политических партий США буквально "требовали" от представителей Пентагона ослабить ограничения на применение американского оружия при ударах Киева по российской территории. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240530/marochko-1949261314.html
https://ria.ru/20240528/poteri-1948961384.html
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россия, сша, украина, йенс столтенберг, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли, что побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ по России

Politico: наступление на Харьков побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Наступление сил РФ в районе Харькова побудило Вашингтон "более серьезно" рассмотреть вопрос о санкционировании ударов ВСУ американскими вооружениями вглубь российской территории, пишет в четверг газета Politico.
В своем материале издание ссылается на неназванного высокопоставленного представителя военных кругов США, который провел брифинг для конгрессменов по ситуации на Украине. По словам чиновника, снятие запрета для Киева на удары по целям на российской территории представляет "военную ценность", и оттого о нем может быть объявлено "уже очень скоро".
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ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко
Вчера, 07:08
«
"Должностные лица США стали более серьезно рассматривать возможность изменения своей политики после того, как Россия начала наступление на Харьков, второй по величине город Украины", - пишет Politico, цитируя два своих источника.
Они добавили, что на состоявшемся 7 мая закрытом брифинге в Конгрессе законодатели от обеих политических партий США буквально "требовали" от представителей Пентагона ослабить ограничения на применение американского оружия при ударах Киева по российской территории.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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