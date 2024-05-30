https://ria.ru/20240530/pozhary-1949264116.html

В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары

В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары - РИА Новости, 30.05.2024

В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары

Лесные пожары бушуют в Олекминском районе Якутии, который недавно пострадал от паводка, там действует режим ЧС, власти направят заявку на привлечение к тушению... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:55

2024-05-30T07:55

2024-05-30T07:55

олекминский район

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Лесные пожары бушуют в Олекминском районе Якутии, который недавно пострадал от паводка, там действует режим ЧС, власти направят заявку на привлечение к тушению природных пожаров самолета-амфибию Бе-200, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Как отметили в ведомстве, в четверг в республике действуют семь лесных пожаров на общей площади чуть более 1 тысячи гектаров. "Больше всего пожаров зафиксировано, к сожалению, в Олекминском районе, который недавно сильно испытала водная стихия. Три возгорания действуют в гористой местности в достаточной удаленности от сел Тяня и Бясь-Кюель. С одной стороны, это хорошо, поскольку населенным пунктам пожары не угрожают, но с другой – осложняет тушение из-за отсутствия наземного сообщения и водных объектов поблизости. В муниципальном образовании объявлен режим чрезвычайной ситуации, что позволит нам быстрее нарастить силы и средства на тушение пожаров. В частности, привлечь к тушению самолет-амфибию по его прибытию", - рассказали в пресс-службе. Термоточки также зарегистрированы в Алданском, Верхоянском, Нерюнгринском, Сунтарском районах. Всего на тушении возгораний работают 175 человек и пять единиц техники. Отмечается, что в Якутии установилась жаркая погода, поэтому сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах. "Если днями ранее большинство пожаров возникало по вине человека, преимущественно сельхозпалов, то сегодня их причиной зачастую являются уже сухие грозы на фоне отсутствия осадков, что подтверждают и коллеги-синоптики. Самолеты-зондировщики мы сейчас к работе привлечь не можем из-за того, что нет какой-либо ресурсной облачности. Но при первой же возможности они готовы к вылету. Также нарастим силы лесопожарных формирований, вертолеты на тушении и самолеты на авиамониторинге", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что с 20 мая указом главы республики на территории Якутии объявлен режим ЧС регионального характера. По данным оперштаба республики, в Намском районе от паводка пострадали 2566 человек, в Олекминском – 502, в Нюрбинском - 29.

https://ria.ru/20240530/pozhar-1949263871.html

https://ria.ru/20240529/pozhar-1949062350.html

олекминский район

россия

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олекминский район, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, природные пожары в россии