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В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары - РИА Новости, 30.05.2024
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07:55 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pozhary-1949264116.html
В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары
В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары - РИА Новости, 30.05.2024
В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары
Лесные пожары бушуют в Олекминском районе Якутии, который недавно пострадал от паводка, там действует режим ЧС, власти направят заявку на привлечение к тушению... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:55
2024-05-30T07:55
олекминский район
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Лесные пожары бушуют в Олекминском районе Якутии, который недавно пострадал от паводка, там действует режим ЧС, власти направят заявку на привлечение к тушению природных пожаров самолета-амфибию Бе-200, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Как отметили в ведомстве, в четверг в республике действуют семь лесных пожаров на общей площади чуть более 1 тысячи гектаров. "Больше всего пожаров зафиксировано, к сожалению, в Олекминском районе, который недавно сильно испытала водная стихия. Три возгорания действуют в гористой местности в достаточной удаленности от сел Тяня и Бясь-Кюель. С одной стороны, это хорошо, поскольку населенным пунктам пожары не угрожают, но с другой – осложняет тушение из-за отсутствия наземного сообщения и водных объектов поблизости. В муниципальном образовании объявлен режим чрезвычайной ситуации, что позволит нам быстрее нарастить силы и средства на тушение пожаров. В частности, привлечь к тушению самолет-амфибию по его прибытию", - рассказали в пресс-службе. Термоточки также зарегистрированы в Алданском, Верхоянском, Нерюнгринском, Сунтарском районах. Всего на тушении возгораний работают 175 человек и пять единиц техники. Отмечается, что в Якутии установилась жаркая погода, поэтому сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах. "Если днями ранее большинство пожаров возникало по вине человека, преимущественно сельхозпалов, то сегодня их причиной зачастую являются уже сухие грозы на фоне отсутствия осадков, что подтверждают и коллеги-синоптики. Самолеты-зондировщики мы сейчас к работе привлечь не можем из-за того, что нет какой-либо ресурсной облачности. Но при первой же возможности они готовы к вылету. Также нарастим силы лесопожарных формирований, вертолеты на тушении и самолеты на авиамониторинге", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что с 20 мая указом главы республики на территории Якутии объявлен режим ЧС регионального характера. По данным оперштаба республики, в Намском районе от паводка пострадали 2566 человек, в Олекминском – 502, в Нюрбинском - 29.
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949263871.html
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олекминский район, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, природные пожары в россии
Олекминский район, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Природные пожары в России
В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары

В Олекминском районе Якутии, который пострадал от паводка, бушуют лесные пожары

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчения по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров
Учения по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Учения по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Лесные пожары бушуют в Олекминском районе Якутии, который недавно пострадал от паводка, там действует режим ЧС, власти направят заявку на привлечение к тушению природных пожаров самолета-амфибию Бе-200, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Как отметили в ведомстве, в четверг в республике действуют семь лесных пожаров на общей площади чуть более 1 тысячи гектаров.
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"Больше всего пожаров зафиксировано, к сожалению, в Олекминском районе, который недавно сильно испытала водная стихия. Три возгорания действуют в гористой местности в достаточной удаленности от сел Тяня и Бясь-Кюель. С одной стороны, это хорошо, поскольку населенным пунктам пожары не угрожают, но с другой – осложняет тушение из-за отсутствия наземного сообщения и водных объектов поблизости. В муниципальном образовании объявлен режим чрезвычайной ситуации, что позволит нам быстрее нарастить силы и средства на тушение пожаров. В частности, привлечь к тушению самолет-амфибию по его прибытию", - рассказали в пресс-службе.
Термоточки также зарегистрированы в Алданском, Верхоянском, Нерюнгринском, Сунтарском районах. Всего на тушении возгораний работают 175 человек и пять единиц техники.
Отмечается, что в Якутии установилась жаркая погода, поэтому сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах.
"Если днями ранее большинство пожаров возникало по вине человека, преимущественно сельхозпалов, то сегодня их причиной зачастую являются уже сухие грозы на фоне отсутствия осадков, что подтверждают и коллеги-синоптики. Самолеты-зондировщики мы сейчас к работе привлечь не можем из-за того, что нет какой-либо ресурсной облачности. Но при первой же возможности они готовы к вылету. Также нарастим силы лесопожарных формирований, вертолеты на тушении и самолеты на авиамониторинге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что с 20 мая указом главы республики на территории Якутии объявлен режим ЧС регионального характера. По данным оперштаба республики, в Намском районе от паводка пострадали 2566 человек, в Олекминском – 502, в Нюрбинском - 29.
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Олекминский районРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200Природные пожары в России
 
 
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