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В Саратове в приюте для собак вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В Саратове в приюте для собак вспыхнул пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.05.2024

В Саратове в приюте для собак вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Пожар произошёл в приюте для бездомных собак в Саратове, в результате пострадали два человека, погибли девять собак и ещё трое животных пострадали, сообщили в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:27

2024-05-30T21:27

2024-05-30T21:36

происшествия

саратов

саратовская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Пожар произошёл в приюте для бездомных собак в Саратове, в результате пострадали два человека, погибли девять собак и ещё трое животных пострадали, сообщили в региональном главке МЧС. "В 17.22 (16.22 мск) поступило сообщение о пожаре в Саратове на федеральной автодороге Р-228, в поле загорелся приют для бездомных собак. От огня пострадал вольер и собачьи будки. В 18.55 (17.55 мск) пожар локализован и ликвидировано открытое горение. Есть информация, что пострадали две женщины - ожоги рук... По уточнению администрации приюта, погибли девять собак и трое пострадали. Одна из пострадавших женщин от госпитализации отказалась", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что пожар случился на территории приюта для животных "Верность-Саратов", огнём было охвачено 600 квадратных метров. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Гагаринского административного района Саратова контролирует установление обстоятельств пожара в приюте для животных... В ходе самостоятельного тушения пожара пострадал сотрудник приюта, который доставлен с ожогами в медучреждение. По результатам проверки прокуратура района даст оценку исполнения законодательства, в том числе противопожарного", - говорится в сообщении. Областное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку сведений о пожаре в приюте для животных.

https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948569017.html

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происшествия, саратов, саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)