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В Саратове в приюте для собак вспыхнул пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.05.2024
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21:27 30.05.2024 (обновлено: 21:36 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949522311.html
В Саратове в приюте для собак вспыхнул пожар, есть пострадавшие
В Саратове в приюте для собак вспыхнул пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.05.2024
В Саратове в приюте для собак вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Пожар произошёл в приюте для бездомных собак в Саратове, в результате пострадали два человека, погибли девять собак и ещё трое животных пострадали, сообщили в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:27
2024-05-30T21:36
происшествия
саратов
саратовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Пожар произошёл в приюте для бездомных собак в Саратове, в результате пострадали два человека, погибли девять собак и ещё трое животных пострадали, сообщили в региональном главке МЧС. "В 17.22 (16.22 мск) поступило сообщение о пожаре в Саратове на федеральной автодороге Р-228, в поле загорелся приют для бездомных собак. От огня пострадал вольер и собачьи будки. В 18.55 (17.55 мск) пожар локализован и ликвидировано открытое горение. Есть информация, что пострадали две женщины - ожоги рук... По уточнению администрации приюта, погибли девять собак и трое пострадали. Одна из пострадавших женщин от госпитализации отказалась", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что пожар случился на территории приюта для животных "Верность-Саратов", огнём было охвачено 600 квадратных метров. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Гагаринского административного района Саратова контролирует установление обстоятельств пожара в приюте для животных... В ходе самостоятельного тушения пожара пострадал сотрудник приюта, который доставлен с ожогами в медучреждение. По результатам проверки прокуратура района даст оценку исполнения законодательства, в том числе противопожарного", - говорится в сообщении. Областное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку сведений о пожаре в приюте для животных.
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове в приюте для собак вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В Саратове при пожаре в приюте для собак пострадали 2 человека, погибли 9 собак

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Пожар произошёл в приюте для бездомных собак в Саратове, в результате пострадали два человека, погибли девять собак и ещё трое животных пострадали, сообщили в региональном главке МЧС.
«
"В 17.22 (16.22 мск) поступило сообщение о пожаре в Саратове на федеральной автодороге Р-228, в поле загорелся приют для бездомных собак. От огня пострадал вольер и собачьи будки. В 18.55 (17.55 мск) пожар локализован и ликвидировано открытое горение. Есть информация, что пострадали две женщины - ожоги рук... По уточнению администрации приюта, погибли девять собак и трое пострадали. Одна из пострадавших женщин от госпитализации отказалась", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что пожар случился на территории приюта для животных "Верность-Саратов", огнём было охвачено 600 квадратных метров.
«
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Гагаринского административного района Саратова контролирует установление обстоятельств пожара в приюте для животных... В ходе самостоятельного тушения пожара пострадал сотрудник приюта, который доставлен с ожогами в медучреждение. По результатам проверки прокуратура района даст оценку исполнения законодательства, в том числе противопожарного", - говорится в сообщении.
Областное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку сведений о пожаре в приюте для животных.
Место пожара в приюте для животных в Башкирии. 26 мая 2024
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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