https://ria.ru/20240530/pozhar-1949305930.html

Арендатор склада на востоке Москвы рассказала о последствиях пожара

Арендатор склада на востоке Москвы рассказала о последствиях пожара - РИА Новости, 30.05.2024

Арендатор склада на востоке Москвы рассказала о последствиях пожара

Одна из арендаторов складского помещения на востоке Москвы рассказала РИА Новости о последствиях пожара - она лишилась продукции для корма животных, которые там РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:39

2024-05-30T11:39

2024-05-30T11:39

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Одна из арендаторов складского помещения на востоке Москвы рассказала РИА Новости о последствиях пожара - она лишилась продукции для корма животных, которые там хранила, у других арендаторов, по ее словам, тоже всё сгорело. Ранее в МЧС сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 4000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. Позже в МЧС РФ сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. "Все сгорело... У меня приют, и там корма лежали", - рассказала собеседница агентства. Она сообщила, что склад был большой, и арендаторов было много. Собеседница агентства также добавила, что к собственнику складских помещений на протяжении многих лет не было никаких нареканий - за территорией следили, и подобного никогда ранее не случалось. "Дорожку сделали, цветочки. Старались... Никогда такого не было. А что произошло, будет уже выяснять полиция", - добавила она.

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коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия