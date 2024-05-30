https://ria.ru/20240530/pozhar-1949263871.html

Крупный пожар на востоке Москвы локализовали

Крупный пожар на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 30.05.2024

Крупный пожар на востоке Москвы локализовали

Крупный пожар на востоке Москвы локализован, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:51

2024-05-30T07:51

2024-05-30T07:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Крупный пожар на востоке Москвы локализован, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ."Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы. В столичной прокуратуре отметили, что контролирует установление причин пожара.

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия