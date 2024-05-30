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Крупный пожар на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 30.05.2024
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07:51 30.05.2024 (обновлено: 07:55 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949263871.html
Крупный пожар на востоке Москвы локализовали
Крупный пожар на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 30.05.2024
Крупный пожар на востоке Москвы локализовали
Крупный пожар на востоке Москвы локализован, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:51
2024-05-30T07:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Крупный пожар на востоке Москвы локализован, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ."Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы. В столичной прокуратуре отметили, что контролирует установление причин пожара.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
Крупный пожар на востоке Москвы локализовали

МЧС России: крупный пожар на востоке Москвы локализован

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Крупный пожар на востоке Москвы локализован, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
"Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении.
Учения по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары
07:55
Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы. В столичной прокуратуре отметили, что контролирует установление причин пожара.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссияПроисшествия
 
 
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