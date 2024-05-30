https://ria.ru/20240530/pozhar-1949258407.html

Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара

Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара - РИА Новости, 30.05.2024

Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара

Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы временно перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T05:53

2024-05-30T05:53

2024-05-30T06:17

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россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы временно перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. "В связи с происшествием движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что движения нет от улицы Полимерная до Перовской улицы. Кроме того, на месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС."Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы", - говорится в сообщении ГАИ.

https://ria.ru/20240529/pozhar-1949173205.html

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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)