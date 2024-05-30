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Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара - РИА Новости, 30.05.2024
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05:53 30.05.2024 (обновлено: 06:17 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949258407.html
Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара
Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара - РИА Новости, 30.05.2024
Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара
Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы временно перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:53
2024-05-30T06:17
москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы временно перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. "В связи с происшествием движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что движения нет от улицы Полимерная до Перовской улицы. Кроме того, на месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС."Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы", - говорится в сообщении ГАИ.
https://ria.ru/20240529/pozhar-1949173205.html
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара

Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы временно перекрыто из-за пожара

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПожарные в Москве
Пожарные в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пожарные в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы временно перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию.
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"В связи с происшествием движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что движения нет от улицы Полимерная до Перовской улицы. Кроме того, на месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС.
"Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы", - говорится в сообщении ГАИ.
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