https://ria.ru/20240530/pozdravlenie-1949522660.html

Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский"

Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский" - РИА Новости, 30.05.2024

Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский"

Президент России Владимир Путин направил поздравление командованию и личному составу 440 отдельного гвардейского вертолетного полка с присвоением наименования... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:32

2024-05-30T21:32

2024-05-30T21:32

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление командованию и личному составу 440 отдельного гвардейского вертолетного полка с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с присвоением 440 отдельному вертолётному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении. Путин выразил убежденность в том, что полк - воины-гвардейцы, которые будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.

https://ria.ru/20231026/deystviya-1905503338.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин