Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский"
Путин назвал присвоение вертолетному полку почетным наименованием "гвардейский"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление командованию и личному составу 440 отдельного гвардейского вертолетного полка с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Поздравляю вас с присвоением 440 отдельному вертолётному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении.
Путин выразил убежденность в том, что полк - воины-гвардейцы, которые будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
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