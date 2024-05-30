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Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский" - РИА Новости, 30.05.2024
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21:32 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pozdravlenie-1949522660.html
Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский"
Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский" - РИА Новости, 30.05.2024
Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский"
Президент России Владимир Путин направил поздравление командованию и личному составу 440 отдельного гвардейского вертолетного полка с присвоением наименования... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:32
2024-05-30T21:32
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление командованию и личному составу 440 отдельного гвардейского вертолетного полка с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с присвоением 440 отдельному вертолётному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении. Путин выразил убежденность в том, что полк - воины-гвардейцы, которые будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поздравил 440-й вертолетный полк с присвоением звания "гвардейский"

Путин назвал присвоение вертолетному полку почетным наименованием "гвардейский"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление командованию и личному составу 440 отдельного гвардейского вертолетного полка с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с присвоением 440 отдельному вертолётному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении.
Путин выразил убежденность в том, что полк - воины-гвардейцы, которые будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин назвал действия 119-й бригады в зоне СВО образцом воинского долга
26 октября 2023, 21:10
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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