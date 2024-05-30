https://ria.ru/20240530/pozdnyakova-1949275091.html
Синоптик рассказала, когда начнется полное цветение тополя в Москве
Синоптик рассказала, когда начнется полное цветение тополя в Москве - РИА Новости, 30.05.2024
Синоптик рассказала, когда начнется полное цветение тополя в Москве
Полное цветение тополя в Москве еще впереди, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:30
2024-05-30T09:30
2024-05-30T09:30
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полное цветение тополя в Москве еще впереди, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "А в Москве по обочинам дорог лежит, как снег, тополиный пух. Это лишь начало "тополиного снегопада", полное цветение деревьев еще впереди", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она отметила, что только дожди могут справиться с обилием пуха в городе.
https://ria.ru/20240525/pogoda-1948274899.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, когда начнется полное цветение тополя в Москве
Позднякова: полное цветение тополя в Москве еще впереди