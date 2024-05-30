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Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024
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15:30 30.05.2024 (обновлено: 16:13 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/potap-1949401788.html
Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк
Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024
Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк
Украинский исполнитель Потап резко высказался об умершей актрисе Анастасии Заворотнюк в сторис в социальных сетях. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:30
2024-05-30T16:13
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский исполнитель Потап резко высказался об умершей актрисе Анастасии Заворотнюк в сторис в социальных сетях."Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — написал он.Позднее Потап удалил скандальную публикацию, поскольку столкнулся со шквалом критики в свой адрес.Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html
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в мире, украина, анастасия заворотнюк, россия
В мире, Украина, Анастасия Заворотнюк, Россия
Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк

Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
Участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский исполнитель Потап резко высказался об умершей актрисе Анастасии Заворотнюк в сторис в социальных сетях.
© @realpotapПубликация украинского певца Потапа в соцсети
Публикация украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
Публикация украинского певца Потапа в соцсети
"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — написал он.
Позднее Потап удалил скандальную публикацию, поскольку столкнулся со шквалом критики в свой адрес.
© @realpotapСкриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
1 из 2
© @realpotapСкриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
2 из 2
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
1 из 2
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
2 из 2
Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Анастасии Заворотнюк
Вчера, 10:25
 
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