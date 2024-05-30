https://ria.ru/20240530/potap-1949401788.html

Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк

Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024

Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк

Украинский исполнитель Потап резко высказался об умершей актрисе Анастасии Заворотнюк в сторис в социальных сетях. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:30

2024-05-30T15:30

2024-05-30T16:13

в мире

украина

анастасия заворотнюк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150750/54/1507505496_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_81a24ea3046ea55c9002dc7f6949e751.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский исполнитель Потап резко высказался об умершей актрисе Анастасии Заворотнюк в сторис в социальных сетях."Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — написал он.Позднее Потап удалил скандальную публикацию, поскольку столкнулся со шквалом критики в свой адрес.Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, анастасия заворотнюк, россия