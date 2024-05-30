Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк
Украинский певец Потап поглумился над умершей Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
Участники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский исполнитель Потап резко высказался об умершей актрисе Анастасии Заворотнюк в сторис в социальных сетях.
© @realpotapПубликация украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
Публикация украинского певца Потапа в соцсети
"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — написал он.
Позднее Потап удалил скандальную публикацию, поскольку столкнулся со шквалом критики в свой адрес.
© @realpotapСкриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
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© @realpotapСкриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
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Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
1 из 2
Скриншот с комментариями пользователей на странице украинского певца Потапа в соцсети
© @realpotap
2 из 2
Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Биография Анастасии Заворотнюк
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